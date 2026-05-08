Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
ஈரோடு

தமிழக உறைவாள் சண்டை சங்கத்தின் புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு

தமிழக உறைவாள் சண்டை சங்கத்தின் புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

மாநில  அளவிலான  உறைவாள்  சண்டை  போட்டியில்  வெற்றி பெற்ற  மாணவிக்கு  தமிழ்  நாட்காட்டியை வழங்குகிறாா்  கிராண்ட் மாஸ்டா் மிா் நசீா்.

Updated On :8 மே 2026, 4:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக உறைவாள் சண்டை சங்கத்தின் புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஸ்கொய் மாா்ஷியல் ஆா்ட்ஸ் அசோசியேஷன் சாா்பில் மாநில அளவிலான பிளாக் பெல்டு தோ்வுக்கான உறைவாள் சண்டை போட்டி புன்செய்புளியம்பட்டியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 250 மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். இப்போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவ, மாணவியருக்கு பிளாக் பெல்டு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

இதைத் தொடா்ந்து தமிழ்நாடு உறைவாள் சண்டை(ஸ்கொய்) சங்க மாநில நிா்வாகிகள் தோ்வு நடைபெற்றது.

இதில் சங்கத் தலைவராக செல்வராஜ், செயலாளராக சென்செய் செல்வம், பொருளாளராக சென்செய் அருள் செல்வி ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

புதிதாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிா்வாகிகளுக்கு கிராண்ட் மாஸ்டா் மிா் நசீா் பதவிப்பிரமாணம் செய்துவைத்தாா். இந்நிகழ்ச்சியில், கா்நாடக மாநிலச் செயலாளா் சென்செய் முகமது அலி, அந்தமான் நிக்கோபாா் பாரதி மற்றும் கிரான்ட் மாஸ்டா் வருண் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா். கூட்டத்தில், மாநில அளவில் போட்டியில் வெற்றி பெறும் மாணவ, மாணவியருக்கு விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டில் வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரவேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

நீட் நுழைவுத் தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 3,250 போ் எழுதினா்

நீட் நுழைவுத் தோ்வு: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 3,250 போ் எழுதினா்

வழக்குரைஞா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

வழக்குரைஞா்கள் சங்க நிா்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு! தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில செயற்குழு முடிவு!

பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவு! தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில செயற்குழு முடிவு!

தமிழக ஏரி, ஆறுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் ஆதரவு யாருக்கு? மாநிலத் தலைவா் பூ. விசுவநாதன் தகவல்

தமிழக ஏரி, ஆறுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் ஆதரவு யாருக்கு? மாநிலத் தலைவா் பூ. விசுவநாதன் தகவல்

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு