Dinamani
தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!கர்நாடகம்: கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிவதற்கான தடை நீக்கம்6 சர்வதேச விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக ரத்து - ஏர் இந்தியாகண்களிலும் காதுகளிலும் பொறாமைப் புகை! திமுகவை விமர்சித்த விஜய்!நீட் தேர்வு தேவையில்லை; ரத்து செய்க: முதல்வர் ஜோசப் விஜய்அதிமுகவுடன் கூட்டணியமைக்க தவெக தயாராக இருந்தது: சி.வி. சண்முகம்மே 16-ல் தொடங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை! வெற்றியின் வீச்சு கொளத்தூரில் பார்த்தும்கூடவா புரியவில்லை? - முதல்வர் விஜய்திமுகவுடன் கூட்டணி; கனவில்கூட வரக்கூடாது: சசிகலா
/
ஈரோடு

கோபி அருகே குடிபோதையில் தகராறு செய்த கணவரை வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி கைது

கோபி அருகே குடிபோதையில் தகராறு செய்த கணவரை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கொலை செய்யப்பட்ட தங்கராஜ்.

Updated On :16 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

கோபி அருகே குடிபோதையில் தகராறு செய்த கணவரை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கோபி அருகே உள்ள பொலவக்காளிபாளையம் ஊராட்சி, பிச்சாண்டாம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தங்கராஜ் (41). கூலித் தொழிலாளி. இவரது மனைவி அமுதா (38). இருவரும் கடந்த 19 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டனா். இவா்களுக்கு 17 வயதில் மகனும், 8 வயதில் மகளும் உள்ளனா்.

தங்கராஜ், அமுதா ஆகிய இருவருக்கும் குடிப்பழக்கம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. தங்கராஜ் அடிக்கடி குடித்துவிட்டு போதையில் வந்து மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் தாயாரை அடித்து துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் தங்கராஜ் வழக்கம்போல புதன்கிழமை குடித்து விட்டு மனைவி அமுதாவிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளாா். பின்னா் வீட்டில் படுத்து இருந்துள்ளாா். அப்போது அமுதாவும் குடிபோதையில் இருந்தததாக கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடா்ந்து ஆத்திரமடைந்த அமுதா குடிபோதையில், படுத்திருந்த கணவா் தங்கராஜை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்தாா்.

இது குறித்து தகவலறிந்த கோபி டி.எஸ்.பி. சீனிவாசன் தலைமையிலான போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று தங்கராஜின் உடலைக் கைப்பற்றி கூறாய்வுக்காக பெருந்துறை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

போதையில் இருந்த அமுதாவைப் பிடித்து போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

கணவரை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி அமுதா.

கணவரை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி அமுதா.

தொடர்புடையது

கணவரை வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி காவல் நிலையத்தில் சரண்!

கணவரை வெட்டிக் கொலை செய்த மனைவி காவல் நிலையத்தில் சரண்!

மனைவியுடன் தகராறு: கணவா் தற்கொலை

மனைவியுடன் தகராறு: கணவா் தற்கொலை

திருச்சி அருகே தந்தை குத்திக்கொலை: மகன் கைது

திருச்சி அருகே தந்தை குத்திக்கொலை: மகன் கைது

குடிபோதையில் தகராறு செய்த தம்பி வெட்டிக் கொலை; அண்ணன் கைது

குடிபோதையில் தகராறு செய்த தம்பி வெட்டிக் கொலை; அண்ணன் கைது

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு