டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூடக் கோரி பொதுமக்கள் போராட்டம்

அம்மாபேட்டை அருகே டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூடக் கோரி பொதுமக்கள் வியாழக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் 2 மணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
அம்மாபேட்டை - அந்தியூா் சாலையில் முளியனூா் பிரிவு பகுதியில் தமிழக அரசின் டாஸ்மாக் மதுக்கடை உள்ளது. இங்கு, மது அருந்த வருவோரால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வந்தனா். இதனால், இந்த மதுக்கடையை மூட வேண்டும் என பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
மக்கள் நடமாட்டம் அதிம் உள்ள பகுதியில் உள்ள மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில், இந்த மதுக்கடையையும் மூட வேண்டும் என வலியுறுத்தி முளியனூா் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்டோா் முளியனூா் பிரிவில் வியாழக்கிழமை சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதனால், அப்பகுதியில் வாகனப் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த அம்மாபேட்டை போலீஸாா் மற்றும் வருவாய்த் துறையினா் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இதையடுத்து, பொதுமக்களின் கோரிக்கை குறித்து மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு தெரிவித்து மதுக்கடை மூடப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இதனால், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனா்.
தொடர்புடையது
மதுக் கடையை அகற்றக் கோரி ஆட்சியரிடம் மனு
சாலையோர மதுக்கடையை மூட வலியுறுத்தல்
மாா்த்தாண்டத்தில் பொதுமக்கள் போராட்டம்: டாஸ்மாக் மதுக் கடை நிரந்தரமாக மூடல்
முக்காணி ரவுண்டானா பகுதியில் தொடா் மின்தடை: பொதுமக்கள் மறியல்
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு