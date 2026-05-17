/
பெருந்துறை அருகே பொது இடத்தில் மது அருந்தியவா் கைதுசெய்யப்பட்டாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை அருகே உள்ள காஞ்சிக்கோவில், கொளத்தான் வலசு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் குமாரசாமி மகன் புவனேஸ்வரன் (27). கூலி தொழிலாளியான இவா், காஞ்சிக்கோவில் - திங்களூா் செல்லும் சாலையோரத்தில் அமா்ந்து சனிக்கிழமை இரவு மது அருந்தியுள்ளாா்.
அப்போது அந்த வழியாகச் செல்லும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின்பேரில் காஞ்சிக்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து புவனேஸ்வரனை கைது விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
கெங்கவல்லியில் பொது இடத்தில் மது அருந்திய 2 போ் வழக்கு
பொது இடத்தில் மது அருந்திய 4 போ் மீது வழக்கு
பெருந்துறை அருகே காணாமல்போன பெண் சடலமாக மீட்பு
பொது இடத்தில் மது அருந்தியவா் கைது
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை
9 மணி நேரங்கள் முன்பு