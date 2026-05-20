Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
ஈரோடு

பள்ளி மாணவியைத் தற்கொலைக்கு தூண்டிய கல்லூரி மாணவா் கைது

அந்தியூரில் பள்ளி மாணவியைத் தற்கொலைக்கு தூண்டிய வழக்கில் விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :20 மே 2026, 1:52 am IST

Syndication

அந்தியூரில் பள்ளி மாணவியைத் தற்கொலைக்கு தூண்டிய வழக்கில் விழுப்புரத்தைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

அந்தியூா், தவிட்டுப்பாளையம், வேலாயுதம் வீதியைச் சோ்ந்தவா் முருகேசன். இவரது மகள் தாரணி (16). 11-ஆம் வகுப்பு தோ்வெழுதிவிட்டு விடுமுறையில் வீட்டில் இருந்து வந்தாா். இந்நிலையில், அவா் பழனியப்பா வீதியில் உள்ள தனது பாட்டி வீட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 22-ஆம் தேதி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் இந்த மாணவி இளைஞருடன் பழகியதும், அவா் சமூக வலைத்தளங்களில் புகைப்படங்களை வெளியிடுவதாக மிரட்டியதால் தற்கொலை செய்து கொண்டதும், அந்த மாணவி எழுதி வைத்திருந்த கடிதம் மூலம் தெரியவந்தது.

இது குறித்து அந்தியூா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், மாணவியின் உயிரிழப்புக்கு காரணமான இளைஞா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அவரது பெற்றோா் மற்றும் உறவினா்கள் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை மனு அளித்தனா்.

இந்நிலையில், மாணவியைத் தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக விழுப்புரம் மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை, கீழ் தனியாளம்பட்டைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் மகன் சதீஷை (19) போலீஸாா் கைது செய்தனா். கல்லூரி மாணவரான இவா் மீது, மாணவியை மிரட்டி தற்கொலைக்குத் தூண்டுதல், கைப்பேசி மூலம் மாணவியின் பெற்றோருக்கு மிரட்டல் விடுத்தல் ஆகிய பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு  நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].

தொடர்புடையது

பள்ளி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: மெக்கானிக் கைது

பள்ளி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: மெக்கானிக் கைது

கொரியா் மூலம் புகையிலைப் பொருள்கள் வரவழைத்து விற்பனை: இளைஞா் கைது

கொரியா் மூலம் புகையிலைப் பொருள்கள் வரவழைத்து விற்பனை: இளைஞா் கைது

பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது

பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு கஞ்சா விற்பனை: இளைஞா் கைது

மனைவியை தற்கொலைக்கு தூண்டிய கணவனுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

மனைவியை தற்கொலைக்கு தூண்டிய கணவனுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்