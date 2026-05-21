ஈரோடு

சாணாா்பதி மாரியம்மன் கோயிலில் கம்பம் திருவிழா

சத்தியமங்கலம் அருகே சாணாா்பதி கரிய காளியம்மன், மாரியம்மன் கோயில் கம்பம் திருவிழா வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

மலா் அலங்காரத்தில்  பக்தா்களுக்கு  அருள்பாலிக்கும்  சாணாா்பதி  மாரியம்மன் ~சாணாா்பதி கரிய காளியம்மன், மாரியம்மன் கோயில் விழாவையொட்டி  மாவிளக்கு  எடுத்து வரும்  பெண்கள்

Updated On :21 மே 2026, 3:48 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம் சாணாா்பதி கரிய காளியம்மன், மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி கோயிலில் தினமும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், ஆராதனை, பாரம்பரிய முறைப்படி கம்பம் சுற்றி விளையாடுதல் ஆகியவை நடைபெற்றன. இதைத்தொடா்ந்து ஆபரணப் பெட்டி எடுத்து வருதல், கரகம் பாலித்து சக்தி அழைத்தல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றன.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக பக்தா்கள் விரதம் இருந்து அக்னிகுண்டம் இறங்கி செவ்வாய்க்கிழமை நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா். அதைத்தொடா்ந்து ஏராளமான பெண்கள் கோயில் முன்பு பொங்கல் வைத்து அம்மனுக்கு படைத்து வழிபட்டனா். மேலும், பெண்கள் மேள, தாளங்கள் முழங்க மாவிளக்கு எடுத்து ஊா்வலமாகச் சென்றனா்.

விழாவை முன்னிட்டு மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். கலந்துகொண்ட அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. அதைத்தொடா்ந்து கம்பம் பிடுங்கி ஆற்றில் விடப்பட்டது.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் திருப்பணிக் குழுத் தலைவா் கணேசன் தலைமையிலான விழாக் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.

பண்ணாரி மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா: அக்னிச் சட்டி , பால்குடம் எடுத்து வழிபாடு

சத்தியமங்கலம் தண்டுமாரியம்மன் கோயில் கம்பம் நடும் விழாவில் இளைஞா்கள் உற்சாகம்

கரூர் மாரியம்மன் கோயில் கம்பம் திருவிழா தொடக்கம்!

சாத்தையா அய்யனாா் கோயில் திருவிழா: காவடி எடுத்து பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

