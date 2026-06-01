தவெகவில் இணைந்த தாளாவாடி ஒன்றிய அதிமுக நிா்வாகிகள்

தாளவாடி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் உள்பட் 100-க்கும் மேற்பட்டோா் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தனா்.
ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகா் தொகுதிக்குள்பட்ட தாளாவடி ஒன்றியம். இங்கு அதிமுக ஒன்றியச் செயலாளராக மாதேஷா உள்ளாா். இந்நிலையில் ஒன்றியச் செயலாளா் மாதேஷா, துணைச் செயலாளா் சிக்கன்பாபு ஆகியோா் தலைமையில் 50 கிளைச் செயலாளா் மற்றும் தொழிற்சங்க, சாா்பு அணி நிா்வாகிகள் என 100-க்கும் மேற்பட்டோா் அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தனா்.
கோபி அருகே குள்ளம்பாளையத்தில் உள்ள பண்ணை வீட்டில் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தனா்.