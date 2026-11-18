பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ. 40.5 கோடியில் அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடம் திறப்பு: காணொலி வாயிலாக முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்
பிரதம மந்திரியின் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ், பெருந்துறையில் உள்ள ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ. 40.5 கோடி மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் சென்னையில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யால் பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் காணொலி மூலம் திறந்துவைக்கப்பட்ட அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடம். ~பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத
பிரதம மந்திரியின் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தின் கீழ், பெருந்துறையில் உள்ள ஈரோடு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ரூ. 40.5 கோடி மதிப்பில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அதிதீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு கட்டடத்தை தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் சென்னையில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இதையொட்டி, மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் துறை அமைச்சா் ம. விஜய் பாலாஜி கலந்து கொண்டு
குத்துவிளக்கு ஏற்றிவைத்தாா். பின்னா், அமைச்சா் புதிய கட்டடத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அதிநவீன மருத்துவ வசதிகளை பாா்வையிட்டாா். இதில், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.ஜெயக்குமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா். இந்த புதிய கட்டடம் 75 ஆயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் இரண்டு தளங்களுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நான்கு அதிநவீன அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள், நவீன மின்னணு எக்ஸ்ரே, சி.டி.ஸ்கேன், அல்ட்ரா சவுண்ட், சிறுநீரக ரத்த சுத்திகரிப்பு மையம், ரத்த சேமிப்பு அறை, பிறந்த குழந்தைகள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகள், அதிக ஆபத்து உள்ள பிரசவ அறை மற்றும் 12 தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிகிச்சை அறைகள் ஆகியவற்றுடன் 100 படுக்கைகள் கொண்டதாக இந்த சிகிச்சை பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெருந்துறை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்களுக்கு அதிநவீன மருத்துவச் சிகிச்சைகள் எளிதில் கிடைக்கும் வகையில் இந்த சிகிச்சை பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
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