சபரிமலை செல்ல ஈரோடு வழியாக கொல்லத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்
சபரிமலை செல்லும் பக்தா்கள் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து ஈரோடு வழியாக கொல்லத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
கோப்புப் படம்
சபரிமலை செல்லும் பக்தா்கள் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து ஈரோடு வழியாக கொல்லத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சபரிமலை செல்லும் பக்தா்கள் வசதிக்காக சென்னையில் இருந்து ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா் வழியாக கொல்லத்துக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
அதன்படி, சென்னை எழும்பூா் -கொல்லம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 06121) சனிக்கிழமை (நவம்பா் 21) முதல் ஜனவரி 23-ஆம் தேதி வரை சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11.40 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை 4.30 மணிக்கு கொல்லம் சென்றடையும்.
இதுபோல கொல்லம்- சென்னை சென்ட்ரல் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 06122) ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பா் 22) முதல் ஜனவரி 24-ஆம் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை 6.45 மணிக்கு கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் பிற்பகல் 11.40 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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