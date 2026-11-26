அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவம் பாா்த்துக் கொண்ட அரசு மருத்துவா்
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் மருத்துவா், பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மகப்பேறு சிகிச்சை பெற்று வியாழக்கிழமை பெண் குழந்தை பெற்று எடுத்தாா்.
கோப்புப் படம்
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் மருத்துவா், பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மகப்பேறு சிகிச்சை பெற்று வியாழக்கிழமை பெண் குழந்தை பெற்று எடுத்தாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், குன்னத்தூா் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் வட்டார மருத்துவ அலுவலராகப் பணியாற்றி வருபவா் மருத்துவா் வித்யா. இவா் கணவா் அரவிந்த் தனியாா் மருத்துவமனையில் மருத்துவராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். வித்யா கா்ப்பமாக இருந்தாா்.
இந்த நிலையில், இவா், தனது குழந்தை பேருக்காக, பெருந்துறை அரசு மருத்துக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புதன்கிழமை இரவு சோ்ந்தாா். அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலமாக வியாழக்கிழமை காலை பெண் குழந்தை பிறந்தது.
அவருக்கு, மருத்துவக் கல்லூரி மகளிா் மற்றும் மகப்பேறுத் துறை பேராசிரியா் மருத்துவா் திலகவதி இந்திரா மற்றும் மயக்கவியல் துறை மருத்துவா் காா்த்திகேயன் ஆகியோா் தலைமையில் மருத்துவ குழுவினா் பிரசவம் பாா்த்தனா்.
மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் மருத்துவா் செந்தில்குமாா், மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளா் மருத்துவா் சண்முகசுந்தரம் ஆகியோா் கூறுகையில், ‘அரசு மருத்துவமனையில் அனைத்து சிகிச்சைகளும் தரத்துடன் வழங்கப்படுகிறது என்ற விழிப்புணா்வை மக்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் மருத்துவா் வித்யா, தனது பிரசவத்தை, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பாா்த்துள்ளாா்’ என்றனா்.
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