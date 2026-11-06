பாலியல் புகாா்: திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் பணியிட மாற்றம்
பாலியல் புகாரில் சிக்கிய திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
பணியிட மாற்றம்
பாலியல் புகாரில் சிக்கிய திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதுநிலை மருத்துவா் சோஜி பல ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து வந்தாா். இவா், சிறுநீரக குருதி பகுப்பாய்வுத் துறைத் தலைவராகவும் இருந்து வந்தாா்.
கடந்த 2-ஆம் தேதி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவம் சாா்ந்த படிப்பு படித்து வந்த மாணவி ஒருவா், முதுநிலை மருத்துவா் சோஜி மீது திருவண்ணாமலை மாவட்ட எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் பாலியல் புகாரளித்தாா்.
அதன்பேரில், இதுகுறித்து திருவண்ணாமலை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மற்றும் முதுநிலை மருத்துவரிடம் கடந்த 2 நாள்களாக விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இதனிடையே, பாலியல் புகாரில் சிக்கிய மருத்துவா் சோஜி, திடீரென நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இந்த நிலையில், மருத்துவா் சோஜி மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அவா் நாகப்பட்டினம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வியாழக்கிழமை இரவு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
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