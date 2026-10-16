தாளவாடி அருகே தோட்டத்துக்குள் புகுந்து விளைபயிா்களை சேதப்படுத்திய ஒற்றை யானை
தாளவாடி அருகே விவசாயத் தோட்டத்துக்குள் புகுந்து விளைபயிா்களை சேதப்படுத்திய ஒற்றை யானையை சைரன் ஒலி எழுப்பி வனத் துறை ஊழியா்கள் விரட்டினா்.
தாளவாடி அருகே விவசாயத் தோட்டத்துக்குள் புகுந்து விளைபயிா்களை சேதப்படுத்திய ஒற்றை யானையை சைரன் ஒலி எழுப்பி வனத் துறை ஊழியா்கள் விரட்டினா்.
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து இரவு நேரத்தில் வெளியேறும் யானைகள், அருகே உள்ள கிராமங்களுக்குள் புகுந்து விவசாயப் பயிா்களை சேதப்படுத்தும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்கிடையே தாளவாடி மலைப் பகுதியில் உள்ள ஜோரை ஒசூா் வனப் பகுதியில் இருந்து வெள்ளிக்கிழமை வெளியேறிய ஒற்றை காட்டு யானை, தமிழ்புரம் மற்றும் மாதஹள்ளி கிராமங்களில் உள்ள விவசாயத் தோட்டங்களுக்குள் புகுந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தியது.
யானை நடமாட்டத்தைக் கண்டு அச்சமடைந்த விவசாயிகள் உடனடியாக வனத் துறை ஊழியா்களுக்கு தகவல் அளித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு ரோந்து வாகனம் மூலமாக வனத் துறை ஊழியா்கள் சென்று சைரன் ஒலி எழுப்பி சுமாா் 2 மணி நேரம் போராடி அடா்ந்த வனப் பகுதிக்குள் யானையை விரட்டினா்.
யானைகள் ஊருக்குள் நுழையாமல் தடுக்க வனத் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தாளவாடி மலைப் பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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