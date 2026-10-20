யானை நிற்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அதிக வேகமாக இயக்கப்பட்ட கா்நாடக பேருந்து: வனத் துறை எச்சரிக்கை
சாலையில் யானை நிற்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அதிவேகமாக இயக்கப்பட்ட கா்நாடக அரசுப் பேருந்துக்கு தமிழ வனத் துறை எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.
யானை நிற்பதை கண்டு கொள்ளாமல் வேகமாக இயக்கப்பட்ட கா்நாடக அரசுப் பேருந்து.
சாலையில் யானை நிற்பதை கண்டுகொள்ளாமல் அதிவேகமாக இயக்கப்பட்ட கா்நாடக அரசுப் பேருந்துக்கு தமிழ வனத் துறை எச்சரிக்கை விடுத்தனா்.
தமிழக- கா்நாடக்தை இணைக்கு முக்கிய வழித்தடமாக மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளது. இந்த சாலை வழியாக தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான கரும்பு லாரிகள் பயணிப்பதால் லாரியை நிறுத்தி கரும்புகளை பறித்து யானைகள் சாப்பிடுகின்றன. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த கவனத்துடன் செல்லுமாறு ஆசனூா் வனத் துறையினா் வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
இந்நிலையில் கரும்பு தேடி காரப்பள்ளம் சோதனைச் சாவடி அருகே சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை யானை நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, கா்நாடகத்தில் இருந்து வேகமாக வந்த கா்நாடக அரசுப் பேருந்து, சாலையில் யானை நிற்பது தெரிந்தும் யானை மீது மோதுவதுபோல வேகமாக பேருந்தை ஓட்டிய ஓட்டுநா் மீது வனத் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இது குறித்து வனத் துறையினா் கூறுகையில், ஆசனூா் சாலையில் 30 கி.மீ. வேகத்தில் தான் வாகனங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்ற வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளை பின்பற்றாமல் மிக அதிவேகமாக பேருந்தை ஓட்டி, யானை மீது மோதி ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் இயக்கப்பட்ட கா்நாடக அரசுப் பேருந்து மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வனத் துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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