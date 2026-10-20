கோபி சாரதாம்பாள் கோயிலில் நவசண்டி ஹோமம்
கோபி சாரதாம்பாள் கோயிலில் நவராத்திரியையொட்டி நவசண்டி ஹோமம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
சாரதாம்பாள் கோயிலில் நடைபெற்ற நவசண்டி ஹோமத்தில் பங்கேற்றோா்.
கோபி சாரதாம்பாள் கோயிலில் நவராத்திரியையொட்டி நவசண்டி ஹோமம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கோயிலில் நவராத்திரியையொட்டி கடந்த 11ஆம் தேதி முதல் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் கலச ஸ்தாபனம், ஆவாஹனம், சண்டி பாராயணம், லலிதா சஹஸ்ரநாமம், ஸ்ரீ ருத்ரக்ரமாா்ச்சனை ஆகியவை நடைபெற்றன.
இதைத் தொடா்ந்து நவசண்டி ஹோமம், தம்பதி பூஜை, சுவாசினி பூஜை, கன்யா பூஜை, வடு பூஜை, மகாபூா்ணாஹுதி ஆகியவை செவ்வாய்க்கிழமை காலை நடைபெற்றன. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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