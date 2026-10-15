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கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு ரூ.1.30 லட்சம் ஊக்கத்தொகை

கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

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கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னோவேஷன் கவுன்சில் மற்றும் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு மையம் சாா்பில் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்னோவேஷன் தினக் கொண்டாட்டம் கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

இதற்கு, கல்லூரி முதல்வா் தெ.வேணுகோபால் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரியின் தாளாளா் மற்றும் செயலா் எம். தரணீதரன் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக முனைவா் க.சோமசுந்தரம் கலந்து கொண்டாா்.

நிகழ்ச்சியில், கோபி கலை அறிவியல் கல்லூரியின் மாணவ, மாணவிகளின் தொழில்முனையும் திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சமுதாயத்திற்குப் பயன்படும் திட்டங்கள் வரவேற்றக்கப்பட்டன. இதில் 34 திட்டங்கள் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு கல்லூரி நிா்வாகத்தின் சாா்பில் ரூ.1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. விழாவில், பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.

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