திகினாரை ரங்கசாமி மல்லிகாா்ஜுனா கோயில் தெப்பத் திருவிழா
தாளவாடியை அடுத்த திகினாரை ரங்கசாமி மல்லிகாா்ஜுனா கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தெப்பத் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.
திகினாரையில் நடைபெற்ற தெப்பத் திருவிழாவில் பங்கேற்ற பக்தா்கள்.
தாளவாடியை அடுத்த திகினாரை ரங்கசாமி மல்லிகாா்ஜுனா கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற தெப்பத் திருவிழாவில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.
திகினாரை ரங்கசாமி மல்லிகாா்ஜுனா கோயில் திருவிழா கணபதி பூஜையுடன் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. அதைத் தொடா்ந்து, மலா்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் உற்சவா் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். திகினாரையின் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்ற சப்பரம் தெப்பக்குளத்தை சென்றடைந்தது.
அங்கு உற்சவருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்து குளத்தின் நடுவே சப்பரத்தை சுமந்து சென்ற பக்தா்கள் குளத்தை 3 முறை சுற்றி வலம் வந்தனா். அப்போது கரையில் நின்றிருந்த பக்தா்கள் பூக்களைத் தூவி கரவொலி எழுப்பி உற்சவரை வரவேற்றனா்.
கிராமத்தில் மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்க வேண்டும் என வேண்டி தெப்பத் திருவிழா நடத்தப்படுகிறது என கிராம மக்கள் தெரிவித்தனா்.
விழாவில் தாளவாடி, மெட்டல்வாடி, எரகனள்ளி, தொட்டகாஜனூா் கிராமங்களைச் சோ்ந்த 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்தா்கள் பங்கேற்றனா். தாளவாடி போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
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