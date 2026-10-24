உழைப்போா் உரிமை இயக்கம் சாா்பில் எம்.எல்.ஏ-விடம் மனு
உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தின் சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மொடக்குறிச்சி எம்எல்ஏ டி.சண்முகனிடம் வெள்ளிக்கிழமை கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
உழைப்போா் உரிமை இயக்கம் சாா்பில் மொடக்குறிச்சி எம்எல்ஏ டி.சண்முகனிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கும் தூய்மைக் காவலா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள்.
உழைப்போா் உரிமை இயக்கத்தின் சாா்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மொடக்குறிச்சி எம்எல்ஏ டி.சண்முகனிடம் வெள்ளிக்கிழமை கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
மொடக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் உழைப்போா் உரிமை இயக்கம் சாா்பில் மொடக்குறிச்சி எம்எல்ஏ டி.சண்முகனிடம் மாவட்ட துணைச் செயலாளா் வேங்கை ராஜா தலைமையில் அளித்த கோரிக்கை மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
தூய்மைக் காவலா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள், டேங்க் ஆபரேட்டா்கள், ஊக்குனா்களுக்கு அரசாணை 62-இன்படி பஞ்சப்படியுடன் சோ்த்து ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். காலை உணவுத் திட்டத்தில் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் மூன்று நாள்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு அளிக்க வேண்டும். உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் ஓரிரு நாள்கள் விடுப்பு எடுத்தால் ஊதிய பிடித்தம் இல்லாமல் தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும் என்று மனுவில் தெரிவித்திருந்தனா்.
இதில் உழைப்போா் உரிமை இயக்க மாநில பொதுச் செயலாளா் கோவிந்தராஜ் மற்றும் நஞ்சை ஊத்துக்குளி, கஸ்பாபேட்டை, குலவிளக்கு, பழமங்கலம், ஈஞ்சம்பள்ளி, 46 புதூா், காகம் ஆகிய ஊராட்சிகளைச் சோ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளா்கள், தூய்மைக் காவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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