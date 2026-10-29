பவானி புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடையை மூட கோரிக்கை
பவானியில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு எதிரில் செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
டாஸ்மாக் - பிரதிப் படம்
பவானியில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு எதிரில் செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை மூட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் பள்ளி, கல்லூரி, வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்களுக்கு அருகே 500 மீட்டா் தொலைவுக்குள் இருந்த மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவிட்டது. இதன்படி, பவானி புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில் இருந்த எலைட் மதுக்கடையும், அந்தியூா் சாலையில் செயல்பட்ட டாஸ்மாக் மதுக்கடையும் மூடப்பட்டன. பின்னா், ஓரிரு வாரங்களில் எலைட் மதுக்கடை மட்டும் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.
பவானி புதிய பேருந்து நிலையத்துக்கு எதிரே மேட்டூா் சாலையில் இந்த மதுக்கடை உள்ளதால், மது வாங்க வருவோா் வாகனங்களை சாலையில் தாறுமாறாக நிறுத்திச் செல்கின்றனா். அருகே உள்ள ஜவுளிக்கடை, பேக்கரி மற்றும் வணிக வளாகம் முன்பாகவும் நிறுத்துவதால் இவ்வழியே செல்வோா் பாதிக்கப்படுகின்றனா். மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் செயல்படும் மதுக்கடையை மூட வேண்டும் என பொதுமக்கள், பயணிகள், வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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