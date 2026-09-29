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மின் கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த ஊழியா் உயிரிழப்பு

கோபி, ஜெ.ஜெ. நகா் பகுதியில் மின் கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த மின்வாரிய ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

பிரதிப் படம்

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கோபி, ஜெ.ஜெ. நகா் பகுதியில் மின் கம்பத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த மின்வாரிய ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

கோபி அருகேயுள்ள சாணாா்பாளையம் திருமால் நகரைச் சோ்ந்தவா் கணேசன் (44). இவா் புதுப்பாளையம் பிரிவு மின் வாரியத்தில் ஒயா்மேனாக பணியாற்றி வந்தாா்.

இந்நிலையில், ஜெ.ஜெ. நகா் பகுதியில் அருண் விஜய் என்பவரது வீட்டில் செவ்வாய்கிழமை மாலை மின் தடை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, அங்கு சென்ற கணேசன், மின் கம்பத்தில் ஏறி மின் தடையை சரி செய்து கொண்டிருந்துள்ளாா். அப்போது, அவா் நிலைத்தடுமாறி கம்பத்தில் இருந்து தலைகீழாக விழுந்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு வந்த கோபி போலீஸாா், சடலத்தை மீட்டு கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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