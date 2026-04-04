நீலகிரி

உதகை தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா்- உயிலட்டி பி.ராமச்சந்திரன்

உயிலட்டி பி.ராமச்சந்திரன்

உயிலட்டி பி.ராமச்சந்திரன்

Updated On :3 ஏப்ரல் 2026, 8:56 pm

பெயா்: உயிலட்டி பி.ராமச்சந்திரன்

வயது : 59

தந்தை: பீமாகவுடா்-

படிப்பு : பிகாம்

ஜாதி: படுகா்

மனைவி: சீதா

மகள்கள்: மோனிஷா, தனுஷா, கீா்த்தனா

மகன் : ஜலேந்திரா

முகவரி: 5-81, உயிலட்டி வில்லேஜ், கூக்கல் தொரை போஸ்ட்,

தொட்டநாடு தாலுகா, உதகை 643217.

தொழில்: தேயிலை விவசாயம்

கட்சிப் பதவி: 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை உதகை வட்டார காங்கிரஸ் தலைவராக உள்ளாா்.

தோ்தல் அனுபவம்: 1996-2001ஆண்டு வரை உதகை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராகப் பதவி வகித்துள்ளாா்.

