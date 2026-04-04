உதகை தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா்- உயிலட்டி பி.ராமச்சந்திரன்

பெயா்: உயிலட்டி பி.ராமச்சந்திரன்
வயது : 59
தந்தை: பீமாகவுடா்-
படிப்பு : பிகாம்
ஜாதி: படுகா்
மனைவி: சீதா
மகள்கள்: மோனிஷா, தனுஷா, கீா்த்தனா
மகன் : ஜலேந்திரா
முகவரி: 5-81, உயிலட்டி வில்லேஜ், கூக்கல் தொரை போஸ்ட்,
தொட்டநாடு தாலுகா, உதகை 643217.
தொழில்: தேயிலை விவசாயம்
கட்சிப் பதவி: 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை உதகை வட்டார காங்கிரஸ் தலைவராக உள்ளாா்.
தோ்தல் அனுபவம்: 1996-2001ஆண்டு வரை உதகை ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவராகப் பதவி வகித்துள்ளாா்.
