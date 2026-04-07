பந்தலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளா்கள் கூடலூரில் அதிமுகவில் தங்களை செவ்வாய்க்கிழமை இணைத்துக் கொண்டனா்.
முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வம், அண்மையில் திமுகவில் இணைந்தாா்.
இந்நிலையில், அவா் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் தேனி மாவட்டம், போடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறாா்.
இதையடுத்து, நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளா்கள், கூடலூரிலுள்ள அதிமுக தோ்தல் அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாநில வா்த்தக அணிச் செயலாளா் சஜீவன் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனா்.
அவா்களுக்கு அதிமுக வேட்பாளா் பொன்.ஜெயசீலன் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றாா்.
தொடர்புடையது
அதிமுகவில் இணைந்த பவானி ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா்
அதிமுகவில் இணைந்த ஓ.பி.எஸ். அணி நிா்வாகிகள்
காலமானாா் எஸ்.அந்தோணி
பெண்கள் மீதான குற்றங்கள்: மூன்று வழக்குகளில் 3 பேருக்கு சிறை
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
11 மணி நேரங்கள் முன்பு