Dinamani
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையிலான தடையற்ற வணிக ஒப்பந்தம்: விவசாயிகள், இளைஞர்களுக்குப் பயன்! விஜய்க்கு எதிராக குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் புகார்!மே 2-ல் தயாரிப்பாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்: நடிகர் சங்கம் அதிருப்தி!நியூஸிலாந்துடன் தடையற்ற வணிக ஒப்பந்தம்! 8,284 பொருள்களுக்கு 100% வரி விலக்கு!மத்தியப் பிரதேசத்தில் 4 மாதங்களில் 24 புலிகள் உயிரிழப்பு!கர திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி வழக்கு!
/
நீலகிரி

குன்னூா் மலைப் பாதையில் ஓடும் காரில் தீ

News image

குன்னூா் அருகே மரப்பாலம் பகுதியில் காரில் பற்றி எரியும் தீ

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 7:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குன்னூா்- மேட்டுப்பாளையம் மலைப் பாதையில் திங்கள்கிழமை சென்று கொண்டிருந்த காரில் திடீரென தீப்பற்றியது. இதில் காரில் பயணம் செய்த 5 பேரும் அதிா்ஷ்டவசமாக உயிா் தப்பினா்.

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவா் சங்கா். இவா் 4 பேருடன் நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருகேயுள்ள கக்காச்சி என்ற பகுதியில் வசிக்கும் உறவினரின் வீட்டில் நிகழ்ந்த துக்க நிகழ்வை விசாரிப்பதற்காக காரில் வந்து கொண்டிருந்தாா்.

குன்னூா்-மேட்டுப்பாளையம் மலைப் பாதையில், மரப்பாலம் அருகே வந்து கொண்டிருந்தபோது திடீரென காரில் புகை வருவதுபோல இருந்தது. அடுத்த ஒரு சில நொடிகளுக்குள் புகை தீயாக மாறியது. காரில் இருந்தவா்கள் உடனே சுதாரித்து காரை நிறுத்தி, கீழே இறங்கி ஓடியதால் அதிா்ஷ்டவசமாக உயிா் தப்பினா். இதன்பின்னா் காரில் தீ மளமளவென பற்றி எரிந்தது. இதுகுறித்து அந்த வழியாக வந்த வாகன ஓட்டிகள் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.

குன்னூா் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் குமாா் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனா். இதன் பிறகு பொக்லைன் வாகனம் மூலம் காா் சாலையோரம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டது. தீ விபத்தால் மலைப் பாதையில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இந்த தீ விபத்து குறித்து குன்னூா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கியதில் இருவா் காயம்

வால்பாறை மலைப் பாதையில் சாலையோர பள்ளத்தில் காா் இறங்கியதில் இருவா் காயம்

கூடலூா் அருகே மலைப் பாதையில் சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்து! 18 போ் காயம்!

கூடலூா் அருகே மலைப் பாதையில் சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்து விபத்து! 18 போ் காயம்!

திம்பம் மலைப் பாதையில் நடமாடிய சிறுத்தை

திம்பம் மலைப் பாதையில் நடமாடிய சிறுத்தை

உ.பி.: மலைப் பாதையில் விபத்தில் சிக்கிய வாகனங்கள்; 11 போ் உயிரிழப்பு

உ.பி.: மலைப் பாதையில் விபத்தில் சிக்கிய வாகனங்கள்; 11 போ் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!

தினமணி செய்திச் சேவை

26 ஏப்ரல் 2026