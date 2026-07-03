Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
நீலகிரி

குன்னூரில் குடியிருப்புக்குள் கரடி நுழைந்ததால் பெண் அலறி அடித்து ஓட்டம்

குன்னூரில் பகல் நேரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் வியாழக்கிழமை நுழைந்ததால், பெண் ஒருவா் அலறி அடித்து ஓடிய விடியோ காட்சி வெளியாகி அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News image

கரடி.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 3:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீலகிரி மாவட்டம்,  குன்னூரில் பகல் நேரத்தில் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் வியாழக்கிழமை நுழைந்ததால், பெண் ஒருவா் அலறி அடித்து ஓடிய விடியோ காட்சி வெளியாகி அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குன்னூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சமீப காலமாக வன விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக காட்டு மாடு, சிறுத்தை, கரடி போன்ற வன விலங்குகள் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு வந்து செல்வதால், கிராம மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனா்.

இந்த நிலையில், குன்னூா் கரடிபள்ளம்  ஊரில் பகல் நேரத்தில் வனப் பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய கரடி ஒன்று, நாய்கள் விரட்டியதால் குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் நுழைந்தது. அப்போது கரடியை பாா்த்த பெண் ஒருவா் அலறி அடித்து வீட்டுக்குள் ஓடிய காட்சி அங்கு பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோத்தகிரியில் குட்டிகளை முதுகில் சுமந்து உலவிய கரடி!

கோத்தகிரியில் குட்டிகளை முதுகில் சுமந்து உலவிய கரடி!

குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய முள்ளம்பன்றிகள்

குடியிருப்புப் பகுதியில் உலவிய முள்ளம்பன்றிகள்

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த பாம்பு! அலறி ஓடிய மக்கள்! | Vellore

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்த பாம்பு! அலறி ஓடிய மக்கள்! | Vellore

குடியிருப்புப் பகுதியில் கரடி நடமாட்டம்

குடியிருப்புப் பகுதியில் கரடி நடமாட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples