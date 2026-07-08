நீலகிரி மாவட்டத்தில் திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 95 சதவீத பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக எம்.பி. ஆ.ராசா தெரிவித்தாா்.
மாவட்ட அளவிலான வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம் உதகை தமிழக அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு, நீலகிரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.ராசா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில், கடந்த காலங்களில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் ஆ.ராசா கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் 95 சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. கனமழை எச்சரிக்கை இருப்பதால் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அபாயகரமான மரங்களை வெட்டவும், மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களைப் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று முகாம்களில் தங்கவைக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.
மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு கூறுகையில், கூடலூா் பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் அங்குள்ள ஆறுகளில் பொதுமக்கள் குளிக்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் எம்எல்ஏ-க்கள் கே.எம் ராஜு(குன்னூா்), மு.திராவிடமணி (கூடலூா்), எம்.போஜராஜன் (உதகை) மற்றும் அரசு துறை அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
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