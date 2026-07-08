Dinamani
எத்தனால் கலப்பு பெட்ரோல்: பாதிப்படைந்த காரை காட்ட முடியுமா?- அமைச்சா் நிதின் கட்கரி சவால் ஒரே பெயரில் வெவ்வேறு மருந்துகள்: தீா்வு காண புதிய நடவடிக்கைஅரசு செயற்கை கருத்தரிப்பு மையத்தில் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகள்!நிகா்நிலை பல்கலை. அந்தஸ்தால் குறையும் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்தமிழக சிறைகளில் அதிகரிக்கும் கைதிகள் எண்ணிக்கை: போதிய காவலா்கள் இல்லாத அவலம் திறந்தவெளி சந்தை மூலம் பங்குகளைத் திரும்பப் பெறும் முறைக்கு மீண்டும் அனுமதி மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி அடுத்த மாதம் திறப்பு?
/
நீலகிரி

நீலகிரியில் திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 95% பணிகள் நிறைவு: ஆ.ராசா எம்.பி.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 95 சதவீத பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக எம்.பி. ஆ.ராசா தெரிவித்தாா்.

News image

மாவட்ட அளவிலான வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.ராசா

Updated On :8 ஜூலை 2026, 5:23 am IST

Syndication

நீலகிரி மாவட்டத்தில் திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்ட 95 சதவீத பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக எம்.பி. ஆ.ராசா  தெரிவித்தாா்.

மாவட்ட அளவிலான வளா்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழு கூட்டம் உதகை தமிழக அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்துக்கு, நீலகிரி மக்களவை உறுப்பினா் ஆ.ராசா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு முன்னிலை வகித்தாா். கூட்டத்தில், கடந்த காலங்களில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டப் பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் ஆ.ராசா கேட்டறிந்தாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் 95 சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. கனமழை எச்சரிக்கை இருப்பதால் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அபாயகரமான மரங்களை வெட்டவும், மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களைப் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்று முகாம்களில் தங்கவைக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் லட்சுமி பவ்யா தன்னேரு கூறுகையில், கூடலூா் பகுதியில் பலத்த மழை பெய்து வருவதால் அங்குள்ள ஆறுகளில் பொதுமக்கள் குளிக்க வேண்டாம் என்று  அறிவுறுத்தினாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் எம்எல்ஏ-க்கள் கே.எம் ராஜு(குன்னூா்), மு.திராவிடமணி (கூடலூா்), எம்.போஜராஜன் (உதகை) மற்றும் அரசு துறை அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வளா்ச்சிப் பணிகள் ஆய்வுக் கூட்டம்: அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பங்கேற்பு

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட வளா்ச்சிப் பணிகள் ஆய்வுக் கூட்டம்: அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் பங்கேற்பு

மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து முடிக்க எம்.பி. அறிவுறுத்தல்

மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகளை விரைந்து முடிக்க எம்.பி. அறிவுறுத்தல்

மத்திய அரசை எதிா்த்து பேசாதது ஏன்? முதல்வர் விஜய்க்கு ஆ.ராசா கேள்வி

மத்திய அரசை எதிா்த்து பேசாதது ஏன்? முதல்வர் விஜய்க்கு ஆ.ராசா கேள்வி

தவெக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு! - கனிமொழி எம்.பி.

தவெக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பு! - கனிமொழி எம்.பி.

விடியோக்கள்

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

கரூர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன தீர்ப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் முழுப் பேட்டி!

POWER CENTER விஜய் மட்டுமல்ல...| CM Vijay | TVK | Political analyst Jagadeswaran | Aadhav arjuna

POWER CENTER விஜய் மட்டுமல்ல...| CM Vijay | TVK | Political analyst Jagadeswaran | Aadhav arjuna

அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததாலேயே தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுவிட்டோம் என்று பொருளல்ல - Thirumavalavan

அமைச்சரவையில் சேர்ந்ததாலேயே தவெக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுவிட்டோம் என்று பொருளல்ல - Thirumavalavan

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!