நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தை அக்கட்சியின் தேசிய துணைத் தலைவா் ஏ.பி. அப்துல்லா குட்டி வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
உதகை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக எம்.போஜராஜன் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். இவா் மக்கள் பணியாற்ற உதகை பிரிக்ஸ் பள்ளி அருகே சட்டப்பேரவை உறுப்பினருக்கான கட்டடம் ஏற்கெனவே உள்ள நிலையில், அக்கட்டடத்தின் புனரமைக்கும் பணிகள் முடிவடைந்து வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதகை சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் எம்.போஜராஜன் தலைமை வகித்தாா். பாஜக மாவட்டத் தலைவா் ஏ.தா்மன் மற்றும் மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் மோகன்ராஜ், மாவட்ட பொதுச்செயலா் பரமேஸ்வரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பாஜக தேசிய துணைத் தலைவா் ஏ.பி. அப்துல்லா குட்டி அலுவலகத்தை திறந்துவைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக மாவட்டச் செயலாளா் பால நந்தகுமாா், முன்னாள் எம்.பி. கே.ஆா்.அா்ஜுணன், கட்சி நிா்வாகிகள் உள்பட் பலா் கலந்து கொண்டனா்.