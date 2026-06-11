Dinamani
இல்லத்தரசிகள் மாத ஊதிய மதிப்பு ரூ.30,000! சாலை விபத்து வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம்சூலூர் சிறுமி பாலியல் கொலை: கைதான இருவருக்கும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கல்!திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!கரூர் சம்பவம்: காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 10 பேரிடம் சிபிஐ விசாரணை!
/
நீலகிரி

சுற்றுலாப் பேருந்து விபத்தில் காயமடைந்தவா்களுக்கு எம்.எல்.ஏ. ஆறுதல்

News image

குன்னூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறும் குன்னூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.எம். ராஜு.

Updated On :12 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

Syndication

குன்னூா்- மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுற்றுலாப் பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் காயமடைந்து குன்னூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.எம்.ராஜு வியாழக்கிழமை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா்.

ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினம் அக்கையாா் பள்ளம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 22 போ், கா்நாடநக மாநிலம், மைசூரு மற்றும் உதகை உள்ளிட்ட பல்வேறு சுற்றுலாத் தலங்களுக்குச் சென்றுவிட்டு தங்களது சொந்த ஊருக்கு புதன்கிழமை மாலை சுற்றுலாப் பேருந்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா்.

அப்போது, நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் மலைப் பாதையில் நந்தகோபால் பாலம் அருகே வாகனம் வந்தபோது, எதிா்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தலைக்குப்புற கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் வாகனத்தில் பயணம் செய்த 22 பேரில் 18 போ் காயமடைந்து குன்னூா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். அவா்களை குன்னூா் திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.எம். ராஜு நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா். மேலும் அவா்களுக்கு வேண்டிய அனைத்து வகையான சிகிச்சைகள் மற்றும் உதவிகளை திமுக செய்து தரும் என்று அவா்களிடம் தெரிவித்தாா்.

தொடர்புடையது

சின்னமனூரில் அரசு மாணவா் விடுதியில் எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு

சின்னமனூரில் அரசு மாணவா் விடுதியில் எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு

ஆங்கூா் ராவுத்தா் பள்ளி பெயரில் 2 கல்வெட்டுகள்: பொதுமக்கள் அதிருப்தி

ஆங்கூா் ராவுத்தா் பள்ளி பெயரில் 2 கல்வெட்டுகள்: பொதுமக்கள் அதிருப்தி

பரமக்குடி அருகே சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.கே.கதிரவன் ஆறுதல்

பரமக்குடி அருகே சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.கே.கதிரவன் ஆறுதல்

மருத்துவமனைகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை

மருத்துவமனைகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை

விடியோக்கள்

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!