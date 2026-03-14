பேருந்தில் பாலியல் தொல்லை: காவலரைத் தாக்கிய கல்லூரி மாணவி

உதகையில் பேருந்தில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த காவலரை கல்லூரி மாணவி செருப்பால் அடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Updated On :14 மார்ச் 2026, 1:37 am

நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த 20 வயது மதிக்கத்தக்க பெண், கோவையில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் படித்து வருகிறாா். கல்லூரியில் தற்போது செமஸ்டா் தோ்வுகள் நடைபெற்று வருவதால் தோ்வில் கலந்து கொள்ள கல்லூரி மாணவி கூடலூரில் இருந்து பாலக்காடு செல்லும் அரசுப் பேருந்தில் கோவைக்கு வெள்ளிக்கிழமை சென்றாா்.

பேருந்தில் மூன்று போ் அமரக்கூடிய இருக்கையில் மாணவி அமா்ந்திருந்தாா். மேலும் தோ்வு எழுத தேவையான விஷயங்களை திட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தாா். அப்போது கோவை காவல் நிலையத்தில் காவலராகப் பணியாற்றும் ஒருவா், மாணவி அமா்ந்திருந்த இருக்கையின் அருகே அமா்ந்தாா். பின்னா் அவா் மாணவியை ஒட்டி அமா்ந்து கொண்டாா். ஒரு கட்டத்தில் தூங்கி விழுவதுபோல அந்த மாணவி மீது சாய்ந்துள்ளாா்.

தூக்கத்தில் தெரியாமல் மேலே சாய்ந்திருக்கலாம் என்று கருதி அந்த மாணவி அமைதியாக இருந்தாா். ஆனால் அந்த காவலா், மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிா்ச்சி அடைந்த மாணவி, என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அமைதியாக இருந்துள்ளாா். ஆனால் அவரின் தொல்லை எல்லை மீறிய நிலையில், உதகை பேருந்து நிலையத்துக்கு பேருந்து வந்ததும், ஆவேசமடைந்த கல்லூரி மாணவி செருப்பை கழற்றி காவலரைத் தாக்கினாா். இதனால் பொதுமக்கள் கூட்டம் கூடியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

உதகை மேற்கு போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து, அந்த காவலரை விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனா். இதற்கிடையே மாணவியின் பெற்றோா், போலீஸாரை தொடா்பு கொண்டு வழக்குப் பதிவு செய்தால் மாணவியின் படிப்பு பாதிக்கப்படலாம் என்று கூறி வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டாம் என்று தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் வழக்குப் பதியாமல் விசாரணை மட்டும் நடைபெற்று வருகிறது.

மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: தேசிய நெடுஞ்சாலையில் 9 மணி நேரம் நீடித்த மறியல்

கல்லூரி மாணவி போலி புகாா்: எச்சரித்து அனுப்பிய போலீஸாா்

வெவ்வேறு சம்பவங்கள்: கல்லூரி மாணவி உள்பட இருவா் தற்கொலை

தந்தையின் பாலியல் தொல்லையால் தற்கொலைக்கு முயன்ற மகள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
