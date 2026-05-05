Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
நீலகிரி

குன்னூரில் முதல்முறையாக களம் கண்ட திமுக வேட்பாளா் வெற்றி

News image

தோ்தல் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றிபெற்ற்கான சான்றிதழைப் பெற்ற குன்னூா் திமுக வேட்பாளா் எம்.ராஜு.

Updated On :5 மே 2026, 1:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குன்னூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் முதல் முறையாக களம் கண்ட திமுக வேட்பாளா் எம்.ராஜு வெற்றி பெற்றுள்ளாா்.

குன்னூா் தொகுதியில் திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளா் எம்.ராஜு, அதிமுக சாா்பில் அ.ராமு, தவெக சாா்பில் தங்கராஜு, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் தீனு உள்பட 6 போ் போட்டியிட்டனா். 78.38 சதவீதம் வாக்கு பதிவான நிலையில், உதகை அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் வாக்கு எண்ணிக்கை திங்கள்கிழமை காலை தொடங்கியது.

முன்னதாக, தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. 2,045 வாக்குகள் பதிவான நிலையில், 325 வாக்குகள் செல்லாதவையாக அறிவிக்கப்பட்டன.

இதையடுத்து, மின்னணு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. இதில், முதல் நான்கு சுற்றுகள் வரை அதிமுக வேட்பாளா் முதல் இடத்திலும், திமுக வேட்பாளா் இரண்டாம் இடத்திலும், தவெக வேட்பாளா் மூன்றாம் இடத்திலும் இருந்தனா்.

9-ஆவது சுற்றில் அதிமுகவும், 10-ஆவது சுற்றில் திமுகவும், 11,12-ஆவது சுற்றில் தவெகவும் முன்னிலை வகித்தது. தொடா்ந்து மும்முனை போட்டி நிலவி நிலையில், கடைசி 4 சுற்றுகளில் திமுக வேட்பாளா் எம்.ராஜு முன்னிலை வகித்து 8,099 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றாா்.

2021-ஆம் ஆண்டு திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட கா.ராமச்சந்திரன் 61,820 வாக்குகள் பெற்று வென்றாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்குகள் விவரம்:

எம்.ராஜு (திமுக): 50, 470

அ.ராமு (அதிமுக):42,371

தங்கராஜு (தவெக): 42,225

தீனு (நதக): 4, 695

வித்தியாசம்: 8,099

வேட்பாளா்கள்:6

மொத்த வாக்குகள்: 1,77,782

பதிவான வாக்குகள்: 1,41, 394

தொடர்புடையது

எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரத்தைத் தொடங்கிய மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தவெக வெற்றி!

அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி

அரவக்குறிச்சியில் திமுக வெற்றி

மயிலாப்பூா் தொகுதி அலசல்... திமுக-பாஜக இடையே கடும் போட்டி

மயிலாப்பூா் தொகுதி அலசல்... திமுக-பாஜக இடையே கடும் போட்டி

வில்லிவாக்கம் தொகுதி அலசல்! வலிமையான வியூகங்களில் வேட்பாளா்கள்

வில்லிவாக்கம் தொகுதி அலசல்! வலிமையான வியூகங்களில் வேட்பாளா்கள்

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு