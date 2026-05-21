/
கூடலூா் அருகே உள்ள புறமணவயல் பழங்குடியின கிராமத்துக்கு புளூமவுண்டன் ரோட்டரி கிளப் சாா்பில் புதன்கிழமை தண்ணீா் தொட்டிகள் வழங்கப்பட்டன.
நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூா் நகராட்சிக்குள்பட்ட புறமணவயல் பழங்குடியின கிராமத்தில் குடிநீா் தொட்டிகள் இல்லை என்ற தகவலை அறிந்த ரோட்டரி நிா்வாகிகள், அந்த கிராம மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் குடிநீா் தொட்டிகளை வாங்கினா். அந்த தொட்டிகளை கூடலூா் எம்எல்ஏ மு.திராவிடமணி வழங்கினாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ரோட்டரி துணை கவா்னா் பிரகாஷ், தலைவா் தனராஜ், செயலாளா் பரசுராமன், பொருளாளா் சேகா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.