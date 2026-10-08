பிரதமா் மோடியின் ஆட்சியில் 25 கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயா்ந்துள்ளது
பிரதமா் மோடியின் ஆட்சியில் 25 கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயா்ந்துள்ளதாக மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் தெரிவித்தாா்.
உதகையில் நடைபெற்ற சேவா ஜோதி பேரணியில் பங்கேற்ற மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன்.
பிரதமா் மோடியின் ஆட்சியில் 25 கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயா்ந்துள்ளதாக மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் தெரிவித்தாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் சேவையைப் பாராட்டி மத்திய இணை அமைச்சா் எல். முருகன் தலைமையில் சேவா ஜோதி பேரணி உதகையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
உதகையில் உள்ள தேவாங்கா் திருமண மண்டபத்தில் இருந்து சேரிங்கிராஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள மகாத்மா காந்தியடிகள் சிலை வரை நடைபெற்ற சேவா ஜோதி பேரணி நடைபெற்றது. இப்பேரணியில் உதகை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.போஜராஜன், மாவட்டத் தலைவா் தா்மன், மாவட்ட துணைத் தலைவா் பரமேஸ்வரன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் அன்பரசன், முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் மோகன்ராஜ் உள்ளிட்ட கட்சியினா் பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக வளா்ச்சி அடைந்த பாரதம் குறித்த உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
பின்னா் மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
பிரதமா் நரேந்திர மோடி 2001 அக்டோபா் 7-ஆம் தேதி குஜராத் முதல்வராக பதவி ஏற்று 13 ஆண்டுகள் பதவி வகித்தாா். பின்னா் நாட்டின் பிரதமராக 12 ஆண்டுகள் என மொத்தம் 25 ஆண்டுகளாக நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக பாடுபட்டு வருகிறாா்.
மேலும், 2047 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்றுவது என்ற மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாமின் கனவே நமது இலக்கு. பிரதமராக மோடி பதவியேற்ற பின் நாடு பல்வேறு வளா்ச்சிகளை கண்டுள்ளது.
மேலும் நமது நாடு தற்சாா்பு நாடாக மாறி உள்ளது. மேலும், சமூக வளா்ச்சியை பெற்றுள்ளதுடன் தேசிய கட்டமைப்பு மேம்பட்டுள்ளது. கடந்த 13 ஆண்டுகளில் 25 கோடி மக்களின் வாழ்வாதாரம் உயா்ந்துள்ளது என்றாா்.
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