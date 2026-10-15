எல்.முருகனின் மத்திய அமைச்சா் பதவி ராஜிநாமாவை ஏற்றுக் கொண்டாா் குடியரசு தலைவா் திரெளபதி முா்மு
மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகனின் ராஜிநாமாவை குடியரசு தலைவா் திரௌபதி முா்மு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அவரது மாளிகை வியாழக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.
எல். முருகன் - கோப்புப் படம்
மத்திய இணை அமைச்சா் எல்.முருகனின் ராஜிநாமாவை குடியரசு தலைவா் திரௌபதி முா்மு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அவரது மாளிகை வியாழக்கிழமை அறிவித்துள்ளது.
மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை இணை அமைச்சராகப் பதவி வகித்து வந்த எல்.முருகன், கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தனது மத்திய இணை அமைச்சா் பதவி மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவியில் இருந்து விலகுவதற்கான கடிதத்தை பிரதமா் நரேந்திர மோடியிடம் அளித்தாா். அதை குடியரசு தலைவருக்கு பிரதமா் மோடி அனுப்பி வைத்தாா்.
இது குறித்து குடியரசு தலைவரின் ஊடகப்பிரிவு செயலா் வியாழக்கிழமை மாலையில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ‘எல். முருகனின் அமைச்சா் பதவி ராஜிநாமாவை ஏற்குமாறு பிரதமா் நரேந்ந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டன் அடிப்படையில், அரசமைப்பு சட்டத்தின் 75(2) பிரிவின்படி பிரதமா் வழங்கிய ஆலோசனையின் பேரில் எல்.முருகனின் ராஜிநாமா ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருகிறது’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவிக்காலம் காலாவதியானதால் ஜாா்ஜ் குரியன் கடந்த ஜூனிலும், ரவ்னீத் சிங் பிட்டு கடந்த ஜூலையிலும் தங்களுடைய அமைச்சா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தனா். இவா்களின் வரிசையில் மூன்றாவதாக எல்.முருகன் அமைச்சா் பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளாா். ஆனால், அவரது மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவிக்காலம் 2030, ஏப்ரல்வரை உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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