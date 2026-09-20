‘அரசுப் பணியில் சோ்வோா் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயா்த்த வேண்டும்’ - மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சர்
அரசுப் பணியில் சோ்வோா் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயா்த்தப் பாடுபட வேண்டுமென மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சா் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி தெரிவித்தாா்.
திருச்சி என்ஐடியில் சனிக்கிழமை நடந்த ரோஸ்கா் மேளா நிகழ்ச்சியில் அரசுப் பணிக்கான ஆணைகளை வழங்கிய மத்திய இணை அமைச்சா் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி. உடன் திருச்சி மண்டல சுங்கத் துறை தலைமை ஆணையா் சுரேஷ்பாபு, ஆணையா் பாரத் பிரகாஷ், என்ஐடி இயக்குநா் அகிலா உள்ளிட்டோ
அரசுப் பணியில் சோ்வோா் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயா்த்தப் பாடுபட வேண்டுமென மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சா் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி தெரிவித்தாா்.
நாடு முழுவதும் 45 இடங்களில் சனிக்கிழமை நடந்த ரோஸ்கா் மேளா நிகழ்ச்சியில் 51 ஆயிரம் பேருக்கு அரசுப் பணிக்கான ஆணைகள் வழங்கப்பட்டன. தில்லியல் பிரதமா் நரேந்திர மோடி ரோஸ்கா் மேளா நிகழ்வைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, திருச்சி என்ஐடியில் நடந்த நிகழ்வில் ரயில்வே, சுங்கம், என்ஐடி, பாரத ஸ்டேட் வங்கி, பாஸ்போா்ட் அலுவலகம், கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி, அஞ்சல் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சேரத் தோ்ச்சி பெற்ற 125 பேருக்கு மத்திய ஜல்சக்தி துறை இணை அமைச்சா் ராஜ் பூஷன் சௌத்ரி பணி ஆணைகளை வழங்கிப் பேசியதாவது:
ரோஸ்கா் மேளா மூலம் ஏராளமான இளைஞா்களுக்கு மத்திய அரசு பணிகளை வழங்கி வருகிறது. அரசுப் பணி மூலம் உங்களுக்கும், உங்களது குடும்பத்தினருக்கும் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கப்பட்டாலும், உங்களது பணிகள் சமுதாய மேம்பாட்டுக்காக இருக்க வேண்டும்.
பணி கிடைத்த இளைஞா்கள் எந்தத் துறையில் பணியாற்றினாலும் நாட்டின் பொருளாதார நிலையை உயா்த்தும் வகையில் செயலாற்ற வேண்டும்.
அதிகளவில் இளைஞா்களை கொண்ட இந்தியா, திறன் மேம்பாட்டு, தொழில்நுட்ப வளா்ச்சியில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. விவசாயம், நீா்ப்பாசனம் ஆகியவற்றுக்கு புகழ்பெற்ற இந்தியாவில் நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி விவசாய பொருள்கள் அதிகளவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
கடின உழைப்பு, அா்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சியுடன் பணியாற்றினால் வாழ்வில் உயா்நிலையை அடையலாம் என்றாா் அவா்.
என்ஐடி இயக்குநா் ஜி. அகிலா, பதிவாளா் செந்தில்குமாா், பல்வேறு துறைகளை சோ்ந்த உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா். திருச்சி மண்டல சுங்கத் துறை தலைமை ஆணையா் சுரேஷ் பாபு வரவேற்றாா். சுங்கத் துறை ஆணையா் பாரத் பிரகாஷ் நன்றி கூறினாா்.
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