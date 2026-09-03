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ஆரோவில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: மத்திய இணை அமைச்சா் ஆய்வு

வானூா் வட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மத்திய மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை இணை அமைச்சா் எஸ்.பி.சிங் பாகல் ஆய்வு செய்தாா்.

02விபிஎம்ஏயுஆா் ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் நடைபெற்று வரும் திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்த மத்திய இணை அமைச்சா் எஸ்.பி.சிங் பாகல்.

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 4:45 am IST

விழுப்புரம் மாவட்டம் , வானூா் வட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மத்திய மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை இணை அமைச்சா் எஸ்.பி.சிங் பாகல் ஆய்வு செய்தாா்.

ஆரோவில் சா்வதேச நகருக்கு புதன்கிழமை வந்த மத்திய இணைஅமைச்சா் எஸ்.பி.சிங் பாகல், ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்து ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். அப்போது மாத்ரி மந்திா் ஏரித் திட்டம், ஆரோவில் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக மேம்பாட்டுப் பணிகளை அமைச்சா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

முன்னதாக ஆரோவில் மாத்ரி மந்திரில் அமைச்சா் எஸ்.பி.சிங் பாகல் தியானம் மேற்கொண்டாா்.

அவருடன் புதுச்சேரி மாநில அமைமச்சா் பி.ராஜவேலு, எம்எல்ஏ ஜான் குமாா், ஆரோவில் அறக்கட்டளை சிறப்புப் பணி அதிகாரி ஜி.சீதாராமன், மூத்த ஆலோசகா் வேணுகோபால் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

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