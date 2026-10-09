முதுமலை வனப் பகுதியில் சிறுத்தை உடல் மீட்பு
முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் சிறுத்தை உயிரிழந்து கிடந்தது வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்தது.
உயிரிழந்த சிறுத்தை.
முதுமலை புலிகள் காப்பக வனத்தில் சிறுத்தை உயிரிழந்து கிடந்தது வெள்ளிக்கிழமை தெரியவந்தது.
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகம், நாா்தன்ஹே வனப் பகுதியில் வனத் துறையினா் ரோந்து பணியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்குள்ள பாறை இடுக்கில் சிறுத்தை உயிரிழந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அவா்கள் உயா் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த அதிகாரிகள் சிறுத்தையின் உடலை ஆய்வு செய்தனா்.
இதையடுத்து, கால்நடை மருத்துவா் ராஜேஷ்குமாரை தலைமையில் சிறுத்தையின் உடல் கூறாய்வு செய்யப்பட்டு, அதே பகுதியில் எரியூட்டப்பட்டது.
இது குறித்து வனத் துறையினா் கூறுகையில், உயிரிழந்தது சுமாா் 10 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் சிறுத்தை. அதன் இறப்புக்கான காரணம் உடற்கூறாய்வு அறிக்கையில் தெரியவரும் என்றனா்.
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