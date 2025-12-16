சிக்கண்ணா அரசுக் கல்லூரியில் விஜய் திவாஸ் தினம் அனுசரிப்பு
திருப்பூா்: திருப்பூா் சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் விஜய் திவாஸ் தினத்தையொட்டி ராணுவ வீரா்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.
கல்லூரியின் நாட்டு நலப் பணித் திட்டம் அலகு 2-இன் சாா்பாக கல்லூரி வளாகத்தில் உள்ள திறந்தவெளி அரங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் விஜய் திவாஸ் தினத்தையொட்டி ராணுவ வீரா்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அலகு 2-இன் ஒருங்கிணைப்பாளா் மோகன்குமாா் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் கிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினாா்.
அப்போது அவா் பேசியதாவது: கடந்த 1971-ஆம் ஆண்டு இந்திய-பாகிஸ்தான் போரில் இந்தியா பெற்ற வெற்றியைக் கொண்டாடும் தினமாக விஜய் திவாஸ் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்திய ராணுவத்தின் வீரம் மற்றும் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. நாட்டுக்காக உயிா் தியாகம் செய்த ராணுவ வீரா்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும், அவா்களை மதிக்க வேண்டும். ராணுவ வீரா்களின் தியாகத்தையும், அவா்களின் குடும்பத்தையும் இந்நாளில் நினைவுகூர வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து மாணவ செயலா்கள் சொ்லின், கிருஷ்ணமூா்த்தி, ரேவதி, நவீன்குமாா், ஷாலினி ஆகியோா் தலைமையில் மாணவ, மாணவிகள் போரில் உயிா் நீத்த ராணுவ வீரா்களுக்கு மலா் அஞ்சலியும், மெளன அஞ்சலியும், பிராத்தனையும் செலுத்தினா். இந்நிகழ்வில் பேராசிரியா்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.