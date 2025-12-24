திருப்பூர்

லாரி மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

அவிநாசி, செங்கப்பள்ளி அருகே லாரி மீது அரசுப் பேருந்து மோதியதில் ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.
கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து கோவைக்கு அரசு சொகுசு பேருந்து 50-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் புதன்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தது. செங்கப்பள்ளி அருகே சென்றபோது, முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த லாரி மீது பேருந்து மோதியது. இதில், பேருந்து ஓட்டுநா் நஞ்சுண்டன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பேருந்தில் பயணம் செய்த 20-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயமடைந்தனா்.

அவா்கள் திருப்பூரில் உள்ள அரசு, தனியாா் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், இச்சம்பவம் குறித்து ஊத்துக்குளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

