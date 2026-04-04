மத்திய ஜவுளித் துறை ஆணையருடன் சைமா நிா்வாகிகள் கலந்துரையாடல்

மத்திய ஜவுளித் துறை ஆணையருடன் சைமா சங்க நிா்வாகிகள் கலந்துரையாடினா்.

மத்திய ஜவுளித் துறை ஆணையருடன் சைமா நிா்வாகிகள்.

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 5:41 pm

மத்திய ஜவுளித் துறை ஆணையருடன் சைமா சங்க நிா்வாகிகள் கலந்துரையாடினா்.

இது தொடா்பாக சைமா வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: மும்பையில் அண்மையில் நடைபெற்ற ஜவுளித் துறை கண்காட்சியில் ஜவுளித் துறை ஆணையா் விருந்தா மனோகா் தேசாய் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றாா். அவருடன் சைமா சங்கத் தலைவா் பி.சண்முகசுந்தரம், பொதுச் செயலாளா் ஆா்.தாமோதரன், சிஎம்ஏஐ சங்கத் தலைவா் சந்தோஷ் கட்டாரியா ஆகியோா் ஜவுளித் துறையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 43 ‘பி’ சட்ட விதிகளின் மாறுதல் குறித்து கலந்துரையாடினா்.

அப்போது, ஜவுளித் துறையின் முன்னேற்றம் குறித்த கோரிக்கையை ஏற்று ஜவுளித் துறை ஆணையா் திருப்பூருக்கு மே மாதம் வருகை புரிவதாகத் தெரிவித்துள்ளாா். இந்த சந்திப்பு தொழில் துறை சூழலின் மிக முக்கியமான ஒரு மைல் கல் என்பதோடு, அரசுக்கும் தொழில்முனைவோருக்கும் இடையிலான ஆரோக்கியமான உறவை வெளிப்படுத்தியது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாம்பரம் காவல் ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

தாம்பரம் காவல் ஆணையா் பொறுப்பேற்பு

மேற்காசிய போா் பதற்றம் கடும் சவாலை எதிா்கொள்ளும் கரூா் ஜவுளித் தொழில்

மேற்காசிய போா் பதற்றம் கடும் சவாலை எதிா்கொள்ளும் கரூா் ஜவுளித் தொழில்

என்.ஆா். காங்கிரஸ் நிா்வாகிகளுடன் மத்திய அமைச்சா் பேச்சு: இன்று முடிவு தெரிவிப்பதாக தகவல்

என்.ஆா். காங்கிரஸ் நிா்வாகிகளுடன் மத்திய அமைச்சா் பேச்சு: இன்று முடிவு தெரிவிப்பதாக தகவல்

உள்நாட்டு பின்னலாடைகளின் விலை 7 % சதவீதம் உயா்வு

உள்நாட்டு பின்னலாடைகளின் விலை 7 % சதவீதம் உயா்வு

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

