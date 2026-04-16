உடுமலையில் மினி ஸ்டேடியம் அமைக்கப்படும்: மு.ஜெயக்குமாா்

உடுமலையில் ஒரு மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா் பேசினாா்.

வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா்.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 7:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

உடுமலையில் ஒரு மினி ஸ்டேடியம் அமைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா் பேசினாா்.

உடுமலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளராக மு.ஜெயக்குமாா், உடுமலை நகரில் காந்தி நகா், ஐஸ்வா்யா நகா் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் வியாழக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டபோது, பேசியதாவது:

உடுமலை பகுதியில் ஏராளமான பள்ளிகள் உள்ளன. இதை அடிப்படையாக வைத்து உடுமலையில் ஒரு பொறியியல் கல்லூரி அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன். குறிப்பாக உடுமலை நகரில் மழைக் காலங்களில் சரியான வடிகால் இல்லாமல் ஆங்காங்கே மழைநீா் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் பொது மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். இந்தப் பிரச்னையை தீா்க்க ஒரு நல்ல திட்டம் கொண்டு வரப்படும். மேலும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்துவேன். குறிப்பாக திருமூா்த்தி அணை, அமராவதி அணை பகுதிகளை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சித் துறையின் வரைபடத்தில் இடம் பெறச் செய்து அந்த பகுதிகளை மேம்படுத்துவேன்.

விவசாயிகளுக்கு தக்காளி உள்ளிட்ட காய்கறிகளை சேமித்து வைக்க ஒரு குளிா்சாதனக் கிடங்கு அமைக்க பாடுபடுவேன். உடுமலை நகரில் பெருகிவிட்ட போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு புறவழிச் சாலை அமைக்க முயற்சி எடுப்பேன். மேலும் உடுமலையில் ஒரு மினி ஸ்டேடியம் கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பேன். நேதாஜி விளையாட்டு மைதானத்தில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தருவேன் என்றாா்.

உடுமலை நகரச் செயலாளா் சி.வேலுசாமி, நகா்மன்றத் தலைவா் மு.மத்தீன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிா்வாகிகள் உடன் சென்றனா்.

தொடர்புடையது

அதிமுக பொய் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது: திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா்

அதிமுக பொய் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது: திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா்

உடுமலை-பல்லடம் சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றப்படும்

உடுமலை-பல்லடம் சாலை நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்றப்படும்

உடுமலையில் அதிமுகவை வீழ்த்துவோம்! திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா் உறுதி

உடுமலையில் அதிமுகவை வீழ்த்துவோம்! திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா் உறுதி

வீடு இல்லாதோருக்கு வீடு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன்

வீடு இல்லாதோருக்கு வீடு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி திமுக வேட்பாளா் பி.பழனியப்பன்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

