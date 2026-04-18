துண்டுப் பிரசுரத்தில் பெண்களுக்கு ஸ்டிக்கா் பொட்டு: திமுக நூதன பிரசாரம்!

பல்லடம் தொகுதியில் பெண்களின் வாக்குகளைக் கவரும் முயற்சியாக, திமுகவினா் துண்டு பிரசுர அட்டையில் ஸ்டிக்கா் பொட்டு வைத்து விநியோகித்து வருகின்றனா்.
பல்லடம் தொகுதியில் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தொடா்ந்து அதிமுகவே வெற்றிபெற்று வருகிறது. இம்முறை இத்தொகுதியை கைப்பற்றியே ஆக வேண்டும் என்பதற்காக திருப்பூா் மத்திய மாவட்ட திமுக செயலாளரும், திருப்பூா் தெற்கு சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான க.செல்வராஜ் களமிறக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இந்நிலையில் தொகுதியில் பெண்கள் வாக்குகளை கவா்வதற்காக, பிரசாரத்தில் ரூ.8 ஆயிரத்துக்கான மாதிரி கூப்பன் விநியோகித்து வந்தனா். நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தற்போது இதை விநியோகிக்க முடியாததால், பெண்கள் பயன்படுத்தும் ஸ்டிக்கா் பொட்டுகளை, துண்டுப் பிரசுர அட்டையில் ஒட்டிவைத்து விநியோகித்து வருகின்றனா்.
அரசியல் கட்சியினா் தரும் நோட்டீஸ்களை, பெரும்பாலும் யாரும் படித்துப் பாா்ப்பதில்லை. ஆனால் ஸ்டிக்கா் பொட்டுகள் ஒட்டப்பட்டுள்ள நோட்டீசை, படித்துப் பாா்க்காவிட்டாலும், சுமங்கலி பெண்கள் விரும்பும் மங்கலப் பொருள் என்பதால் அதனை தூக்கி எறிய மனம் வராது என்ற கோணத்தில், திமுகவினா் இந்த நுாதன வழிமுறையை கையாள்கின்றனா். பெண்களும் இந்த துண்டுப் பிரசுரத்தை ஆா்வத்துடன் வாங்கி செல்கின்றனா்.
கோவை தெற்குத் தொகுதியில் திமுக பொறியாளா் அணி பிரசாரம்
அம்மாபேட்டை ஒன்றியத்தில் திமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்
கிராமங்களில் துரைமுருகன் திண்ணை பிரசாரம்!
பல்லடம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் இம்முறை திமுக வெற்றி பெறுவது உறுதி! - வேட்பாளா் க.செல்வராஜ் நம்பிக்கை
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு