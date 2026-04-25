Dinamani
அவிநாசி அரசு கலை கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 23 பேருக்கு பணி நியமன உத்தரவு

அவிநாசி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

வேலை வாய்ப்பு  முகாமில்  பணி நியமன உத்தரவு பெற்ற மாணவா்கள்.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:25 pm

அவிநாசி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கல்லூரி முதல்வா் (பொ) பா.ஹேமலதா தலைமை வகித்தாா். வேலைவாய்ப்பு முகாம் அலுவலா் த.ஜெ.அருண் வரவேற்றாா்.

வெரிட்டோஸ் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் உள்ள காலி பணியிடங்களுக்காக நடைபெற்ற வேலைவாய்ப்பு நோ்காணலில், நிறுவன அலுவலா்கள் நிக்கோலஸ் ஆண்டனி, வீரமுத்து ஆகியோா் மாணவா்களை தோ்வு செய்தனா்.

இந்த முகாமில் 50 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றதில் 23 மாணவ, மாணவிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமன உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி வணிகவியல் துறை பேராசிரியா் அருண்குமாா் செய்திருந்தாா்.

750 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கும் விழா

750 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கும் விழா

210 பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

210 பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

செங்கம் இதயா கல்லூரி மாணவிகள் 208 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

செங்கம் இதயா கல்லூரி மாணவிகள் 208 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

கல்லூரி மாணவிகள் 234 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

கல்லூரி மாணவிகள் 234 பேருக்கு பணி நியமன ஆணை

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026