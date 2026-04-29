தாராபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த 6 வயது சிறுமி சன்விகா தனது தந்தை மோகன்ராஜுடன் எவரெஸ்ட் மலை அடிவாரம் வரை சென்று சாதனை படைத்துள்ளாா்.
திருப்பூா் மாவட்டம், தாராபுரம் மடத்துப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வி.மோகன்ராஜ். இவா் தற்போது சண்டீகரில் தொழில் செய்து வருகிறாா். இவரது மகள் சன்விகாவுடன் எவரெஸ்ட் மலை அடிவாரம் (பேஸ் கேம்ப்) வரை சென்று வந்ததன் மூலம் எவரெஸ்ட் அடிவாரம் வரை சென்ற தமிழகத்தின் 2-ஆவது இளைய சிறுமி என்ற பெருமையை சன்விகா பெற்றுள்ளாா்.
இதுகுறித்து மோகன்ராஜ் கூறியதாவது:
இந்த சாதனைப் பயணம் கடந்த ஏப்ரல் 4 தொடங்கி ஏப்ரல் 14-இல் எவரெஸ்ட் மலை அடிவாரத்தை அடைந்தோம். மொத்தம் 14 நாள்கள் கொண்ட இந்தப் பயணம் ஏப்ரல் 19-ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது. தாராபுரத்தில் அகரம் பள்ளியில் சன்விகா ஒன்றாம் வகுப்பு முடித்துள்ளாா்.
இவருக்கு சிறு வயதிலிருந்தே மலையேற்றத்தில் அதிக ஈடுபாடுள்ளது. அதற்காகவே கா்நாடகம், பஞ்சாப் ஆகிய பகுதிகளுக்கு மலையேற்றத்துக்காக அவரை அழைத்துச் செல்வேன். இந்நிலையில், எவரெஸ்ட் மலை அடிவாரம் வரை செல்ல அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. சிறு குழந்தை என்பதால் பெற்றோரும் உடன் வர வேண்டுமென்ற கட்டுப்பாட்டின் காரணமாக நானும் அவருடன் சென்று வந்தேன்.
இந்தப் பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாக குழந்தைகள் போதைப்பொருள் பழக்கத்துக்கு ஆளாகாமல் இருக்க விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவது, மாற்றுத்திறனாளிகளும் சவால்களை தாண்டி சாதிக்க முடியும் என்பதை உணா்த்துவது மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டை எவரெஸ்ட் அடிவாரத்தில் கொண்டாடுவது என்பதாகவே இருந்தது.
இந்த சாதனைப் பயணம், தமிழகத்தின் முதல் பெண் எவரெஸ்டா் முத்தமிழ்செல்வி நாராயணன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்தப் பயணத்தைத் தொடா்ந்து ஜூலை மாதத்தில் சன்விகா கிளிமாஞ்சரோ செல்ல இருப்பதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
எவரெஸ்ட் அடிவாரம் சென்று திரும்பிய சிறுமி சன்விகாவுக்கு அகரம் கல்வி நிறுவனத்தினா் மற்றும் ரோட்டரி சங்கங்களின் சாா்பில் தாராபுரத்தில் பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது.
