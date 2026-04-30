வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து 30 நாள்களுக்குள் செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்யாத வேட்பாளா்கள் 3 ஆண்டுகள் தோ்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிகபட்சமாக ஒரு வேட்பாளா் ரூ. 40 லட்சம் வரை செலவு செய்யலாம் என தோ்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதற்கு மேல் செலவு செய்யும் வேட்பாளா்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதற்காக வேட்பாளா்கள் தனி வங்கிக் கணக்கு தொடங்கி தோ்தல் வரவு-செலவு கணக்குகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. வாக்கு எண்ணும் நாளில் இருந்து 30 நாள்களுக்குள் வேட்பாளா்கள் தங்களது செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தோ்தல் அலுவலா்கள் கூறியதாவது:
வேட்பாளா்கள் தங்களது செலவு கணக்கை பராமரிக்க தனியாக வங்கிக் கணக்கு தொடங்கி வேட்புமனு தாக்கலின்போது அளித்தனா். தோ்தல் தொடா்பான செலவுகளை இந்த வங்கிக் கணக்கு வழியாக மட்டுமே வேட்பாளா்கள் மேற்கொண்டனா். தோ்தல் ஆணையம் நிா்ணயம் செய்த ரூ.40 லட்சத்துக்குள் வேட்பாளா்கள் செலவு செய்திருக்க வேண்டும். இதை மீறி அதிக தொகை செலவு செய்யப்பட்டு இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளா் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவாா். வேட்பாளா்கள் மட்டுமின்றி தோ்தல் அலுவலா்களும் ஒவ்வொரு வேட்பாளா்களின் செலவு கணக்கை கண்காணித்து தயாா் செய்வாா்கள். மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டதும், 30 நாள்களுக்குள் வேட்பாளா்கள் தங்களின் செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தோ்தல் ஆணையம் நிா்ணயம் செய்த காலக் கெடுவுக்குள் செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்யாத வேட்பாளா்கள் அடுத்த 3 ஆண்டுகள் வரை தோ்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கப்படும் என்றனா்.
5 தொகுதிகளின் வேட்பாளா்கள், பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம்
வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள்: வேட்பாளா்கள், முகவா்களுக்கு ஆட்சியா் விளக்கம்
சென்னை: 16 தொகுதிகளுக்கும் தலா 14 மேஜையில் வாக்கு எண்ணிக்கை - தபால் வாக்குகளை எண்ணுவதற்கு தனி அறை
‘செலவு கணக்குகளை பொய்யாக தாக்கல் செய்தால் வேட்பாளா்கள் தகுதி நீக்கம்’
