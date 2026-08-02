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திருப்பூர்

புகையிலைப் பொருள்கள் விற்ற 2 போ் கைது

வெள்ளக்கோவில் அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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சித்திரிப்பு

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 11:18 pm IST

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வெள்ளக்கோவில் அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சண்முகம் மூலனூா் சாலைப் பகுதியில் ரோந்து பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தாா். அப்போது, கரட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள ஒரு பெட்டிக்கடையில் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்வது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, கடையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவா், அங்கிருந்த 1.380 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தாா்.

இதையடுத்து, கடை உரிமையாளரான அதே பகுதியைச் சோ்ந்த செந்தில்குமாா் (47), உடந்தையாக செயல்பட்ட மூலனூா், சாணாா்பாளையத்தைச் சோ்ந்த செல்லத்துரை (38) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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