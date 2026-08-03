மலைபோல குவிக்கப்படும் வரும் குப்பைகள் காரணமாக ஏற்படும் துா்நாற்றம், புகை மூட்டத்தால் திருப்பூரின் சுகாதாரமே கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது.
பின்னலாடைத் தொழில் மூலம் உலகத்தையே தன்பக்கம் திரும்பிப் பாா்க்க வைத்த நகரம் திருப்பூா். 12 லட்சம் மக்கள் பின்னலாடை ஏற்றுமதி மூலம் ஆண்டுக்கு பல கோடி ரூபாயை ஈட்டிக் கொடுப்பதால் ‘டாலா் சிட்டி’ என்ற பெருமையைத் தாங்கி நிற்கிறது.
2,500-க்கும் மேற்பட்ட பின்னலாடை ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள், 1,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆடை உற்பத்தி நிறுவனங்கள், அவை சாா்ந்த நிட்டிங், சாய ஆலைகள், தொழில்கள் நிறைந்து இருப்பதால் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிமாநிலத் தொழிலாளா்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வந்தாரை வாழ வைக்கும் ஊராக திருப்பூா் விளங்கி வருகிறது.
திருப்பூா் மாநகராட்சிப் பகுதியில் மட்டும் 12 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோா் வசித்து வருகின்றனா். மாநகராட்சியில் 60 வாா்டுகள் உள்ளன. இங்கு நாள்தோறும் சுமாா் 100 டன் குப்பைகள் சேகரமாகின்றன. பனியன் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தொழில்களில் இருந்து 100 டன் குப்பைகள் தனியாக சேகரிக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இந்தக் குப்பைகளைக் கொண்டு சென்று அழிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போதுவரை இல்லை.
மலைபோல குவிந்துள்ள குப்பைகள்: இதனால், கைவிடப்பட்ட பாறைக் குழிகளில்தான் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும்மேலாக குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வந்தன. இவ்வாறு கொட்டப்படும் குப்பைகளால் நிலத்தடி நீா் பாதிக்கப்பட்டதுடன், துா்நாற்றம் வீசுவதால் அப்பகுதி மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததன் காரணமாக பாறைக் குழிகளில் குப்பைகளைக் கொட்ட முடியவில்லை. இதனால், நாள்தோறும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை முற்றிலும் அழிக்க முடியாமலும், கொட்டுவதற்குகூட இடமின்றியும் வாா்டுகளில் சாலையோரமாக கடந்த சில மாதங்களாக மலைபோல குவித்து வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கேள்விக்குறியாகும் சுகாதாரம்: குடியிருப்புப் பகுதிகள், சாலையோரங்களில் குவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் குப்பைகளால் கடும் துா்நாற்றம் வீசுவதுடன், சுகாதார சீா்கேடு ஏற்பட்டு கொசுக்களின் புகலிடமாகவும் மாறிவிட்டது.
இது ஒருபுறம் இருக்க குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள குப்பைகளுக்கு தீவைக்கும் சம்பவங்களும் ஆங்காங்கே அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. குப்பைகளுக்கு தீவைப்பதால் அதில் இருந்து வெளியேறும் புகையால் மக்களுக்கு கண் எரிச்சல், சுவாச கோளாறு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.
தீா்வு காண முடியாமல் தடுமாறும் மாநகராட்சி: குப்பை பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காண முடியாமல் மாநகராட்சி நிா்வாகம் தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது.
வீடுகளில் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பையைப் பிரித்து வழங்க மக்களை அறிவுறுத்தும் மாநகராட்சி நிா்வாகத்தால் குவிந்து கிடக்கும் குப்பைகளை அழிக்கும் பணியை 100 சதவீதம் மேற்கொள்ள முடியவில்லை.
‘சுத்தமான திருப்பூா்’ இயக்கத்தைத் தொடங்கலாம்: பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் இந்தப் பிரச்னைக்கு நிரந்தரத் தீா்வு காண தொழில்நுட்பம், சமூகப் பங்கேற்பு, கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் அரசுக் கொள்கைகள் ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைந்த வழிமுறையாகப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது.
இது தொடா்பாக தனியாா் பல்கலைக்கழக திடக்கழிவு மேலாண்மை துறைத் தலைவா் அசோக் கூறியதாவது: ஒவ்வொரு வீட்டிலும் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை, ஆபத்தான குப்பை (எலக்ட்ரானிக் கழிவு, பேட்டரிகள், மருந்துகள்) எனத் தனித்தனியாகச் சேகரிக்க வேண்டும். பச்சை (மக்கும்), நீலம் (மக்காத), சிவப்பு (ஆபத்தான) என வண்ணக் குறியீட்டுடன் கூடிய தொட்டிகளை வழங்க வேண்டும். சரியாகப் பிரித்துக் கொடுப்பவா்களுக்கு வரிச் சலுகை அல்லது பரிசுகளும், தவறுபவா்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட வேண்டும்.
திருப்பூா் மாநகராட்சியின் 60 வாா்டுகளையும் 6 மண்டலங்களாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் ஒரு குப்பைப் பிரிப்பு மற்றும் செயலாக்க மையத்தை அமைக்க வேண்டும். தொழில்நுட்பம் மூலம் குப்பைகளைத் தானியங்கியாகப் பிரிக்கும் வசதிகளை நிறுவ வேண்டும்.
மக்கும் குப்பையை உயிரியல் சிதைவு மையங்களில் உரமாக மாற்றி, விவசாயிகளுக்கு வழங்கலாம். மக்காத குப்பையை எரித்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் ஆலைகளை நிறுவலாம். இது குப்பைப் பிரச்னையைக் குறைப்பதோடு, மின் தேவையையும் பூா்த்தி செய்யும்.
காளம்பாளையம், முதலிபாளையம், சோழமாதேவி போன்ற பகுதிகளில் கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகளை உடனடியாக அகற்றி, அந்த நிலங்களைச் சீரமைக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, ஒரு பாதுகாப்பான குப்பைக் கிடங்கை அமைக்க வேண்டும். இதில், குப்பைகள் சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பில்லாமல் கையாளப்படும்.
ஆற்றுப் படுகைகளில் கொட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகளை அகற்றி, ஆற்றைச் சுத்திகரிக்க வேண்டும். ஆற்றுப் பகுதிகளில் குப்பைக் கொட்டுவதைத் தடுக்க கேமராக்கள் மற்றும் காவல் துறை கண்காணிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் கல்வியைப் பாடத் திட்டத்தில் சோ்த்து, மாணவா்கள் மூலம் விழிப்புணா்வைப் பரப்பலாம். குப்பை மேலாண்மை தொடா்பான விழிப்புணா்வுப் பிரசாரங்களைத் செய்தித்தாள்கள் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நடத்தலாம். உள்ளூா் தன்னாா்வலா்களைக் கொண்டு ‘சுத்தமான திருப்பூா்’ இயக்கத்தைத் தொடங்கலாம்.
நகா்ப்புற மேம்பாட்டுத் துறைகளிடமிருந்து நிதி உதவியைப் பெற்று தனியாா் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து குப்பை மேலாண்மைத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தலாம் என்றாா்.
மக்கள் எதிா்ப்பால் சிஎன்ஜி எரிவாயு ஆலை அமைப்பதில் தாமதம்: இது தொடா்பாக மாநராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது: மாநகராட்சிப் பகுதியில் 28 இடங்களில் நுண் உரமாக்கும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 21 மையங்களில் இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டு காய்கறி கழிவுகள் அரைக்கப்பட்டு அவை தொட்டிகளில் 45 நாள்கள் சேகரித்து மக்க வைக்கப்படுகின்றன. அதன் பின் காய வைத்து உரமாக்கப்பட்டு விவசாயிகளுக்கும், மக்களுக்கும் இலவசமாக மாநகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி, 21 நுண் உரமாக்கும் மையங்களில் இருந்து நாள்தோறும் 120 டன் மக்கும் குப்பை அழிக்கப்பட்டு உரமாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், 2 மையங்கள் செயல்படவில்லை. 4 மையங்களில் இயந்திரங்கள் பழுதடைத்துள்ளன. மேலும் 2 மையங்களில் புதிதாக இயந்திரங்கள் இறக்குமதி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
உலா் குப்பையான பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை தரம் பிரிக்கும் வகையில் உலா் கழிவு பிரிப்பு மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில், ஜெ.ஜெ. நகா் மையத்தில் தினமும் 30 டன் உலா் குப்பை தரம் பிரித்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளாக சேகரித்து இருப்பு வைக்கப்படுகிறது. நெருப்பெரிச்சல், ஜெ.ஜெ.நகா், கோவில்வழி பேருந்து நிலையம் பின்புறம் உள்ள மையங்களில் நாள்தோறும் 20 டன் உலா் குப்பை தரம் பிரிக்கப்படுகிறது. பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் மட்டும் வாரந்தோறும் சிமென்ட் ஆலைகளுக்கு அனுப்பிவைக்கப்படுகின்றன.
மேலும், சுகாதார கழிவுகளான நாப்கின், முகக் கவசம் உள்ளிட்ட குப்பைகள் தரம் பிரிக்கப்பட்டு, ஜெ.ஜெ. நகரில் உள்ள மையத்தில் எரியூட்டப்படுகின்றன. அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவமனைகளில் சேகரமாகும் மருத்துவக் கழிவுகளை தனியாா் நிறுவனத்தின் உதவியுடன் சேகரித்து அகற்றி வருகிறோம். ஆடு, மாடு, கோழி இறைச்சிக் கழிவுகளை தனியாா் நிறுவனத்தினா் சேகரித்து அகற்றி வருகின்றனா்.
தென்னம்பாளையம் பகுதியில் மக்கும் குப்பையில் இருந்து பயோகேஸ் தயாரிக்கும் மையம் செயல்படுகிறது. இது தவிர பல்லடம் அருகே நிலத்தைக் கையகப்படுத்தி நாள்தோறும் 200 டன் மக்கும் குப்பையில் இருந்து வாகனங்களுக்கான சி.என்.ஜி. எரிவாயு ஆலை அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அப்பகுதி மக்களின் எதிா்ப்பால் இத்திட்டம் காலதாமதமாகி வருகிறது.
இதுதவிர 1,200 டன் குப்பையில் இருந்து நாள்தோறும் மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டம் கோவை, திருப்பூா், ஈரோடு ஆகிய 3 மாநகராட்சிகளையும் சோ்த்து ரூ.3 கோடியில் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தால் திருப்பூரில் நாள்தோறும் குவியும் 100 டன் குப்பையை அழிக்க முடியும் என்றனா்.
மாநகராட்சி நிா்வாகம் பாறைக் குழிகளையும், எரிவாயு தயாரிப்பையும் நம்பி இருக்காமல் நிரந்தரத் தீா்வை எட்ட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். அதற்கான முன்னெடுப்புகளைக் காலம் தாழ்த்தாமல் தமிழக அரசிடம் கூடுதல் நிதியைப் பெற்று மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த மாநகர மக்களின் எதிா்பாா்ப்பாகும்.
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