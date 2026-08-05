காங்கயம் அருகே படியூரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 15 பவுன் நகையை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
காங்கயம் அருகே, படியூா் மகாலட்சுமி நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுரேஷ் (35). இவா் திருப்பூரில் உள்ள பனியன் கம்பெனி வேலை செய்து வருகிறாா். இவா் குடும்பத்துடன் கடந்த சனிக்கிழமை வெளியூா் சென்றுள்ளாா்.
திங்கள்கிழமை இரவு 8 மணியளவில் வீட்டுக்கு வந்து பாா்த்தபோது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா்.
உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு, அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த 15 பவுன் தங்க நகையை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
இது குறித்து சுரேஷ் அளித்த புகாரின்பேரில், காங்கயம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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