காங்கயத்தில் கைத்தறி தின விழா வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
கைத்தறி நெசவாளா்கள் சாா்பில் காங்கயம், சக்தி நகா் பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு சிபிஎம் தாலுகா செயலாளா் திருவேங்கடம் தலைமை வகித்தாா்.
கைத்தறி நெசவாளா்கள் குறித்தும், கைத்தறியில் நெய்யப்பட்ட ஆடைகளின் சிறப்பு குறித்தும் கலைநிகழ்ச்சிகள் மூலமாக தனியாா் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் எடுத்துரைத்தனா். இதில் 100-க்கும் மேற்பட்ட கைத்தறி நெசவாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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