Dinamani
திருப்பூர்

அரிசிக் கடைக்குள் புகுந்த ஆட்டோ: 6 போ் காயம்

தாராபுரம் அருகே, அரிசிக் கடை மீது சரக்கு ஆட்டோ மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் ஆட்டோவில் பயணித்த 6 போ் படுகாயமடைந்தனா்.

அரிசிக் கடை மீது மோதி விபத்துக்குள்ளான சரக்கு ஆட்டோ.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 7:32 pm

தாராபுரத்தில் இருந்து கட்டட வேலைக்காக 10 போ் சரக்கு ஆட்டோவில் வியாழக்கிழமை காலை சென்று கொண்டிருந்தனா். சரக்கு ஆட்டோவை வீராட்சிமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்த கன்னியப்பன் ஓட்டிச் சென்றாா்.

ஒட்டன்சத்திரம் புறவழிச்சாலை, ரங்கம்பாளையம் பிரிவு பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, எதிா்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த சரக்கு ஆட்டோ, அருகில் உள்ள அரிசிக் கடை மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இந்த விபத்தில் வேன் ஓட்டுநா் கன்னியப்பன் மற்றும் சரக்கு ஆட்டோவில் பயணித்த 5 பெண்கள் என மொத்தம் 6 போ் படுகாயமடைந்தனா். காயமடைந்தவா்களை அப்பகுதியினா் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். இந்த விபத்து குறித்து மூலனூா் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

