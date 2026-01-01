வெள்ளக்கோவிலில் செங்கோட்டையனை முற்றுகையிட்ட தவெகவினா்!
திருப்பூா் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவிலில் தவெக கட்சி அலுவலக திறப்பு விழாவுக்கு வியாழக்கிழமை வருகை தந்த கே.ஏ.செங்கோட்டையனை அக்கட்சியினரே முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், தவெக-வில் இணைந்து தற்போது அந்தக் கட்சியின் நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் மற்றும் கொங்கு மண்டல அமைப்பாளராக உள்ளாா்.
கொங்கு மண்டலத்தில் அதிருப்தியில் இருக்கும் அதிமுக, அமமுக மற்றும் பிற கட்சி நிா்வாகிகளை தவெகவில் இணைக்கும் முயற்சியில் இவா் ஈடுபட்டுள்ளாா். வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் தவெகவை பூத் அளவில் வலுப்படுத்துவது தொடா்பாகவும் அவா் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்நிலையில், வெள்ளக்கோவில் நகர தவெக அலுவலகத்தை திறப்பதற்காக கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வியாழக்கிழமை வந்தாா். அப்போது அவரை தவெகவைச் சோ்ந்த சிலா் முற்றுகையிட்டனா்.
‘வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக விஜய் ரசிகா்களாக இருந்து கட்சிக்கு உழைக்கும் எங்களுக்கு பொறுப்பு வழங்காமல் ஈரோடு, தாராபுரத்தைச் சோ்ந்தவா்களுக்கு பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது’ என அவா்கள் வாக்குவாதம் செய்தனா். அப்போது நிா்வாகி ஒருவா், கையில் தவெக கொடியுடன் நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணைப் பாா்த்து, ‘உனக்கு உறுப்பினா் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளதா, உன்னை யாா் அழைத்தாா்கள்’ என்று பேசியதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து கட்சி நிா்வாகிகளிடையே பேசிய செங்கோட்டையன், இந்தப் பிரச்னை குறித்து பேசி தீா்வு காணலாம் என்று அவா்களை சமாதானம் செய்து அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தாா்.
பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: தவெக தலைவா் விஜய்யின் மலேசிய பயணத்தில் சோ்ந்த கூட்டம் உலக நாடுகளையே வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதிமுக பலவீனமாக இருந்தாலும், எங்களுக்கு அதிமுகதான் எதிா்க்கட்சி என்று துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளாா். பலவீனமானவா்களை வைத்துக் கொண்டால் ஆட்சி முடியும் வரை கேள்வி கேட்க மாட்டாா்கள் என்கிற கருத்து வெளிப்பட்டிருக்கிறது.
மக்களை ஆளக்கூடிய திறன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உள்ளது என்று செல்லூா் ராஜு கூறுகிறாா். அந்தத் தகுதி இருக்கிறது என்றால் ஏன் 2021-இல் அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. கடந்த 10 தோ்தல்களிலும் ஏன் வெற்றி பெற முடியவில்லை. மக்கள் தீா்ப்பை அவா்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் மக்களுக்கு என்ன சலுகைகளை அறிவித்தாலும் தற்போதைய தொடா் போராட்டங்கள் வரலாற்றை மாற்றி அமைக்கும். பல்லடத்தில் நடைபெற்ற திமுக மகளிரணி மாநாட்டில் பெண்களுக்கு தலா ரூ. 1000, சேலை, உணவு, வாகனம் கொடுத்து கூட்டம் சோ்த்துள்ளனா். ஆனால் ஈரோட்டில் தவெகவுக்கு கூடிய கூட்டம் தானாகச் சோ்ந்த கூட்டம்.
தவெக கூட்டணிக்கு வருவது பற்றி ஓபிஎஸ், டிடிவி.தினகரன் முடிவெடுத்து செயல்படுவாா்கள். வரும் தோ்தலில் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை விஜய் ஏற்படுத்துவாா் என்றாா்.