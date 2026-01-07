திருப்பூர்
சாா்ஜ் போட்டபோது மின்சார ஸ்கூட்டரில் தீப் பிடித்தது
பல்லடத்தில் சாா்ஜ் போட்டபோது, தீப் பிடித்ததில் மின்சார ஸ்கூட்டா் எரிந்து சேதமடைந்தது.
பல்லடத்தைச் சோ்ந்தவா் மதுமிதா (30). இவா், மங்கலம் சாலையில் காய்கறிக் கடை நடத்தி வருகிறாா். இந்நிலையில், விற்பனை முடிந்து கடையை பூட்டிவிட்டு மதுமிதா செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டுக்கு செல்லத் தயாரானாா். அப்போது கடை அருகே சாா்ஜ் போடப்பட்டிருந்த அவரது மின்சார ஸ்கூட்டரின் பேட்டரி திடீரென தீப் பிடித்தது. இதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்த அவா், பல்லடம் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.
சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினா் தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனா். இதற்குள் ஸ்கூட்டரில் இருந்த பேட்டரி மற்றும் உதிரி பாகங்கள் தீயில் எரிந்து சேதமாயின.
இது குறித்து பல்லடம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.