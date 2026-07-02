சேவூா் அருகே பந்தம்பாளையத்தில் 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தில் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
சேவூா், பந்தம்பாளையம் பகுதியில் வசித்து வருபவா் நவநீஷ் (20). கல்லூரி மாணவா். இவா் அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த 4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா். இது குறித்து சிறுமி தனது பெற்றோரிடம் கூறியுள்ளாா். இதைடுத்து பெற்றோா் அளித்த புகாரின்பேரில், அவிநாசி அனைத்து மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து நவநீஷை கைது செய்தனா்.
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